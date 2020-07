HVA VIL STATEN? Olje- og energiminister Tina Bru og den norske stat har i praksis all makt i Equinor. Men hvordan forvalter de den? Bildet er fra en markering på Rosenberg verft tidligere i sommer. Vis mer Marie von Krogh

Hvis Equinor hadde aktive eiere med ambisjoner, ville de forlengst snakket om å dele selskapet i to

UKESLUTT: Tenk om også Norges største oljeselskap hadde en eier som ville maksimere verdiene, styrke kapitaltilgangen - og bidra til det grønne skiftet.

Gard L. Michalsen Sjefredaktør for E24 og Dine Penger

Publisert: Publisert: 19. juli 2020 13:50

Fredag slipper Norges største selskap, Equinor, resultatene for andre kvartal. Analytikerne spår et gigantunderskudd på 2,2 milliarder kroner.

Det skjer etter en vår der selskapets markedsverdi kollapset, og aksjekursen duppet under 100 kroner i mars. Coronakrisen rystet hele oljebransjen - og etterspørselen. Den var på et tidspunkt så lav at prisen på amerikansk lettolje gikk i minus.

Men den kortvarige krisen er ikke alene om skylda. Såkalte skitne aksjer har lenge slitt på verdens børser. De kan tjene så mye penger de bare vil (når oljeprisen er høy nok) - markedet tror likevel gullalderen nærmer seg slutten.

MEN DET FINS energiselskaper som flyr høyt på børsene også i 2020. De som ikke driver fossilt.

Omtrent over natta ble plutselig det danske energi- og havvindselskapet Ørsted i mars verdt mer enn hele Equinor. Det delstatlige selskapet ble født på ny i 2017 da Dong Energy bestemte seg for å slutte med olje, og tok navn etter en dansk fysiker.

Vår egen oljegigant har tatt igjen noe av fallet, og hentet raskt igjen danskene i markedsverdi. Det skulle likevel ikke vare.

For Ørsted har også gått som en kule inn i sommeren - og er i norske kroner nå verdt over 500 milliarder. Atter en gang større enn Equinor.

PRISINGEN AV ØRSTED forteller om en internasjonal økonomi og et aksjemarked der forventningene til fossil energi stuper - mens en grønn bølge gir kraftig medvind for fornybarselskaper.

Denne bølgen kan minne om en boble, særlig når enkeltselskaper med høy risiko og lav inntjening prises til hinsides multipler.

Men når vi snakker om havvind er det også snakk om virkelige verdier. Før sommeren anslo Rystad Energi at havvindinvesteringene i Europa vil passere olje og gass i 2022.

DETTE FÅR KAPITALISTER flest med seg.

Når Kjell Inge Røkke og Aker varsler planer for å skille ut fornybardelen i Aker Horizon, med egne selskaper for havvind, landvind og karbonfangst, erdet neppe fordi Røkke plutselig er blitt idealist og miljøverner.

Det skjer først og fremst fordi det er lønnsomt.

På kort sikt kan Aker synliggjøre verdiene i virksomheten, og styrke kapitaltilgangen. Oslo Børs reagerte momentant fredag - med kraftig oppgang for Røkkes selskaper.

I det lange løp handler det selvsagt om at fornybar energi er framtida. Skal verden nå Parisavtalens mål innen 2050, må mye av dagens olje, gass og kull erstattes av noe annet.

Danske Dong og norske Aker er ikke de eneste som ser dette. Før sommeren varslet den italienske oljegiganten Eni at selskapet skulle deles i to - og fokusere den ene delen på hydrogen og annen fornybar energi.

HVA MED VÅRT eget Equinor?

Et nytt navn forandrer ikke på at selskapet først og fremst driver med olje og gass. Ifølge egne anslag vil fornybarandelen av investeringene være mellom 17 og 25 prosent i 2022. Det samme året som havvindinvesteringene i Europa skulle passere olje og gass.

Equinor-sjef Eldar Sætre skryter av at fornybart skal øke med 30-gangen. Når man kommer fra lave nivåer blir selvsagt multippelen stor.

Så lenge Equinor er og blir et lønnsomt oljeselskap – og det vil det være i mange tiår til – vil havvind og fornybare investeringer alltid være nummer to.

Dette handler ikke bare om hva Equinor gjør eller ikke gjør. Men i hvilken grad verdiene synliggjøres for markedet. Hvis de fornybare investeringene er usynlige, får selskapet heller ikke «betalt» for dem.

Noe som i seg selv kan skru ned investeringstakten.

JA, MYE TALER for å dele selskapet i to. I et notat før sommeren påpekte meglerhuset Clarksons Platou Securities hvordan en splitt kunne gi lavere kapitalkostnad - at det blir billigere å låne penger til fornybar energi.

Hvilket igjen kan gi flere og bedre investeringer. For ikke å snakke om høyere aksjepris og verdier for aksjonærene.

FÅR STYRE I FRED? Equinors konsernsjef Eldar Sætre og styreleder Jon Erik Reinhardsen. Vis mer Terje Pedersen

DET SKULLE MAN tro Equinors aksjonærer var opptatt av.

Hvis konsernsjef Eldar Sætre fortsatt mener det samme som i februar - altså at dette er helt uaktuelt - da burde muligens selskapets eiere gjøre noe. For eksempel initiere en strategisk diskusjon om selskapets fremtid og organisering.

Hadde Equinor bare hatt aktive eiere med ambisjoner.

Men når 67 prosent av selskapet eies av den norske stat, som stort sett har berøringsangst for å forvalte sine eierskap, ligger alt til rette for at selskapet får styre seg selv.

SLIK KAN DET selvsagt ikke være.

Her bør regjeringen ved olje- og energiminister Tina Bru på den ene eller andre måten sørge for at spørsmålet kommer på dagsorden. Enten, og kanskje helst, gjennom åpen debatt, strategidiskusjoner og formelle eiermøter.

Eller ved å hviske styret og selskapet noen pauli ord på riktig tidspunkt.

FOR EKSEMPEL AKKURAT nå.

Slik at Equinor også kan surfe på den grønne bølgen. Bidra til et nødvendig skifte. Skape større verdier for aksjonærene. Og ikke bli stående igjen med begge beina fast i oljesanda.

