Schibsted knuste forventningene

Torsdag kveld varslet Schibsted et milliardoppkjøp i Finland. Dagen derpå åpner konsernet regnskapsbøkene som langt på vei overgikk aksjeanalytikernes forventninger.

Vis mer Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Publisert: Publisert: 17. juli 2020 07:46

Mediekonsernet Schibsted legger fredag morgen frem resultater for andre kvartal.

Kvartalstallene viser at konsernet leverte et brutto driftsresultat (ebitda) på 919 millioner kroner i andre kvartal, ned fra 1,06 milliarder kroner på samme tid i fjor.

Det var på forhånd ventet et brutto driftsresultat på 536 millioner kroner, ifølge analytikerestimater innhentet fra TDN Direkt.

Driftsinntektene i kvartalet (inklusive Adevinta) var 4,65 milliarder kroner, mot 4,8 milliarder i fjorårets andre kvartal. Resultatet før skatt endte på 300 millioner, mot ventede 103 millioner.

– Schibsted er tydelig påvirket av coronaviruset i andre kvartal. Jeg er glad for å kunne rapportere at vi til tross for disse omstendighetene leverte solide økonomiske resultater og det våre tiltak gjorde det mulig for oss å sikre våre ansatte og fortsette å levere fullt funksjonelle, relevante tjenester for våre kunder og kunder, sier administrerende direktør Kristin Skogen Lund i kvartalsrapporten.

Kjøper rubrikkselskap

Torsdag varslet Schibsted at det har inngått en avtale med det finske mediekonsernet Sanoma om oppkjøp av rubrikkselskapet Oikotie, i en avtale som verdsetter sistnevnte til nær to milliarder kroner.

– Finland har vært hjem for Schibsted i over et tiår. Vi har med dette oppkjøpet en unik mulighet til å utvide omfanget vårt og vise vår langsiktige forpliktelse til det finske markedet, sa konsernsjef i Schibsted Kristin Skogen Lund i en uttalelse da.

Schibsted er allerede til stede i det finske markedet gjennom eierskap i et annet rubrikkselskap ved navn Tori.

Inntektsøkning for satsingsselskaper

Schibsted får i hovedsak inntekter fra digitale markedsplasser som Finn.no i Norge og Blocket i Sverige, låneformidleren Lendo og mediehus som VG, Aftenposten, Aftonbladet, Stavanger Aftenblad og Bergens Tidende.

Markedsplassene fikk en inntektsnedgang på 7 prosent til 753 millioner kroner, mens brutto driftsresultatet gikk tilbake9 prosent til 341 millioner.

Mediehusenes inntekter gikk ned 6 prosent til 1,79 milliarder kroner i andre kvartal. Brutto driftsresultat falt med 25 prosent til 149 millioner kroner.

Schibsted satser også innen leveringstjenestene Helthjem Netthandel, Morgenlevering og Svosj samt prissammenligningstjenesten Prisjakt. Disse selskapene inngår i selskapets vekst-satsing.

Selskapene i satsingen økte inntektene med 22 prosent i kvartalet til totalt 623 millioner kroner. Brutto driftsresultat la på seg 53 prosent til 32 millioner kroner i andre kvartal.

For ordens skyld: E24 er et heleid datterselskap av Schibsted. Enkelte journalister i E24 har aksjer i Schibsted gjennom bedriftens aksjespareprogram.