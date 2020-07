Nordnet-kundene fortsetter å kaste fra seg Nel-aksjer

Omsetningen til nettmegleren Nordnet gikk ned i sommermåneden juli, mens småsparere fortsatte å selge unna Nel-aksjer etter voldsom oppgang hittil i år.

Nel-aksjen toppet nok en gang salgsstatistikken i Jon Andre Løkkes Nel. Vis mer Fredrik Hagen / NTB scanpix

Publisert: Publisert: 31. juli 2020 20:30

Privatkunder hos nettmegleren Nordnet kjøpte og solgte aksjer for 18,3 milliarder kroner i juli, ned fra 25 milliarder måneden før.

Av omsetningen stod hydrogenaksjen Nel for om lag 14 prosent av handlene. Aksjen troner også ubestridt på toppen av salgsstatistikken, slik den har gjort de siste månedene.

Det ble solgt aksjer til 138 millioner netto i den populære «folkeaksjen» i løpet av juli.

– Dette er en nyhetsstyrt aksje som har voldsomme bevegelser i løpet av en handelsdag. Etter en fantastisk oppgang så langt i 2020, har aksjen den siste uken tendert nedover, sier Nordnets investeringsøkonom Mads Johannesen i en pressemelding.

Investeringsøkonom Mads Johannesen i nettmegleren Nordnet. Vis mer Nordnet

Hittil i år er Nel-aksjen opp over 100 prosent, men har falt nesten 20 prosent siden toppen midt i juli.

– Jeg tror mye av fallet kan tilskrives at investorene begynner å bli nervøse etter en voldsom kursoppgang i 2020, sier Johannesen.

Lastet opp i sjømat

I toppen av kjøpsstatistikken hos nettmegleren er flere sjømatselskaper respresentert. Mowi, Grieg Seafood og Austevoll Seafood har blitt omfavnet av småsparere i juli.

– Det har nok sammenheng med at disse selskapene har falt mye i juli. Det er to grunner til fallet. Den ene er den sesongmessige svingningen i lakseprisen, som normalt er lav om sommeren, sier Johannesen.

– Den andre grunnen er transport- og logistikkproblemene disse selskapene sliter med grunne coronaviruset. Samtidig er laks og sjømat en global megatrend som flere og flere kunder har fått øynene opp for, og jeg antar at flere av våre kunder kommer til å være langsiktige eiere av disse selskapene, sier han.

Storebrand-sommer

Tidligere i sommer anslo Johannesen at Storebrand skulle bli årets sommeraksje. Mest kjøpt i juli var nettopp Storebrand, med netto kjøp på 82 millioner.

– Selv om Storebrand historisk har vært et selskap som har svingt i takt med lange renter, ser vi nå at selskapet mer og mer vrir seg om mot å bli en kapitalforvalter, sier Johannesen.

– Ved at flere og flere blir flyttet over til innskuddsbasert pensjon, samt at de garanterte porteføljene gradvis fases ut, vil Storebrand over tid nyte godt av at nordmenn sparer mer i aksjer og fond, sier Johannesen.

Tidligere i juli presenterte Storebrand tall for andre kvartal. Selskapet fikk en økning i 17 prosent i forvaltningskapitalen, og 15 prosent vekst i forsikringsvirksomheten.

– Resultatene viser at både forsikring og kapitalforvaltningen vokser jevnt og trutt, dette vil på sikt gjøre at Storebrand blir en utbyttemaskin. Dette tror jeg kundene har tatt inn over seg, og velger å øke sin eksponering i Storebrand, sier Johannesen i Nordnet.

