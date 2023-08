Norwegian tjente 538 millioner før skatt i sesongmessig sterke andre kvartal

Flyselskapet hinter om et mulig utbytte. Samtidig rammes det av høy inflasjon – og nå ryker målet om kostnadskutt.

Flyselskapet Norwegian har lagt frem rapporten for årets andre kvartal, som består av perioden april-juni:

Resultat før skatt var 538 millioner kroner

Driftsresultat (ebit) var 651 millioner kroner

Omsetningen var 6,87 milliarder kroner

Kontanter og lignende var på 9,35 milliarder kroner

Kvartalet omfatter til dels den viktige sommersesongen, da selskapet skal tjene penger og bygge opp kassen før den normalt tøffe vintersesongen.

Analytikere ventet i snitt et resultat før skatt på 582 millioner kroner, et driftsresultat på 726 millioner kroner og en omsetning på 6,74 milliarder kroner, ifølge estimater innhentet av selskapet selv.

Toppsjef Geir Karlsen sier at kvartalet har vist at Norwegian er «godt satt opp» for å øke kapasiteten og levere «solid operasjonell drift».

Venter 800 mill. i gevinst fra Reward-samarbeid

På samme tid året før var resultatet før skatt på 1,25 milliarder kroner og driftsresultatet 1,36 milliarder kroner, men da var resultatene kunstig høye grunnet engangsinntekter engangsinntekterengangsinntekter er inntekter selskapet venter ikke vil gjenta seg. Her er det reversering av en nedskriving vedrørende forskuddsbetaling av fly. Omsetningen landet i fjorårets andre kvartal på 4,87 milliarder kroner.

Norwegian skriver at styret prioriterer at selskapet har en hensiktsmessig kapitalstruktur. Selskapet har gjennomgått en vellykket omstilling etter rekonstruksjonen, og er i dag et solid flyselskap som løpende klarer å tilpasse seg markedets utvikling, ifølge selskapet.

«Styret har satt i gang en prosess som skal sikre at selskapets kapitalstruktur reflekterer dette, en prosess som også vil kunne gjøre det mulig å betale utbytte. Som en del av denne prosessen har det blitt besluttet å innfri obligasjonslånet NAS13 før forfall», skriver selskapet.

Norwegian gikk i juni sammen med Petter Stordalens Strawberry, tidligere Nordic Choice Hotels, for å etablere et felles selskap for ulike fordelsprogrammer.

Nå melder Norwegian det selskapet kaller «første milepæl»: Et samarbeid med KKR-eide Avida Finans AB for å tilby finansielle tjenester til partnerselskapenes 7,5 millioner medlemmer.

Ved ferdigstilling av avtalen, som forutsetter visse vilkår og godkjenning av myndighetene, vil Norwegian og Strawberry ha likt eierskap i det nye selskapet, mens Avida vil ha en eierandel på nær 2 prosent.

Norwegian forventer å bokføre en gevinst på rundt 800 millioner kroner når avtalen forventes ferdigstilt i løpet av fjerde kvartal 2023.

Rammes av høy inflasjon

Norwegian har tidligere meldt at høy inflasjon og den svekket krone rammer selskapets driftskostnader og i kvartalsrapporten for årets første kvartal gikk det frem at selskapet ventet mindre kostnadskutt enn tidligere.

Målet har vært en reduksjon i enhetskostnadene ekskludert drivstoff, sammenlignet med i fjor. Nå ryker dette, venter Norwegian.

«I lys av den inflatoriske effekten både på leverandørkostnader og lønn», og den svekkede kronen mot dollar og euro, «venter selskapet ikke at det klarer å nå målet om en reduksjon i enhetskostnadene ekskludert drivstoff, sammenlignet med i fjor», skriver selskapet.

Widerøe-oppkjøp

– Sommeren 2023 blir en av de sterkeste i Norwegians historie. Jeg er glad for at de sterke bookingtallene fortsetter når vi nå ser at forretningsreisende er tilbake, mens andre planlegger å reise med oss i høstferien, sier Karlsen i en uttalelse.

Karlsen har tidligere varslet en historisk sterk sommer. Han kalte juli en «enestående» måned, da selskapet la frem trafikktall som viste at 2,3 millioner passasjerer fløy med Norwegian i høysesong-måneden.

I juli slapp Norwegian en stor luftfartsnyhet, da selskapet annonserte en avtale om å kjøpe opp det regionale flyselskapet Widerøe for knappe 1,13 milliarder kroner. Avtalen må fortsatt godkjennes av Konkurransetilsynet og er ventet gjennomført i årets fjerde kvartal.

Da forsvarte Norwegian oppkjøpet overfor aksjonærene ved å peke på at det vil bidra til å koble sammen rutenett, skape synergier og øke diversifiseringen.

Men på Oslo Børs har investorene vært lunkne til Norwegian denne sommeren, etter at aksjekursen steg kraftig fra årsskiftet frem til en topp i mai.

Tidligere denne måneden meldte Norwegian om en milliardkontrakt med det norske forsvaret, som nå kriserammede SAS har hatt siden 2019. Det knytter seg imidlertid spørsmål om lønnsomheten knyttet til kontrakten, selv om Norwegian kaller vilkårene for «bærekraftige».