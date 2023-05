Finanstilsynet: Seks investorer straffes etter Flyr-emisjon

Finanstilsynet har ilagt seks investorer overtredelsesgebyr for brudd på reglene om udekket shortsalg.

Flyr gikk konkurs i januar i år.

Saken oppdateres.

Overtredelsene skjedde i forbindelse med at investorene hadde blitt tildelt aksjer i den rettede emisjonen i Flyr i november 2022, fremgår det fra tilsynet.

Gebyrene er på mellom 50.000 kroner og fem millioner kroner.

Dette er udekket shortsalg Udekket shortsalg innebærer at investoren ikke har tilgang til papirene på salgstidspunktet, men planlegger å skaffe disse på et senere tidspunkt før levering. Ettersom det medfører en risiko for at dette ikke kan leveres til kjøper er slik handel ulovlig i Norge. Vis mer

Følgende selskap har fått gebyrer:

Handelsbanken Fonder er tildelt et gebyr på 5 millioner kroner . De ble tildelt 1,25 milliarder aksjer i emisjonen. De la senere inn salgsordre på samtlige aksjer. Handelen ble stoppet av Oslo Børs, men ikke før 695 millioner aksjer hadde blitt solgt. Finanstilsynet anslår en gevinst på 1,48 millioner kroner.

Titan Venture, ved investor Espen Westeren, har fått et overtredelsesgebyr på 1 million kroner. Titan ble tildelt 560 millioner aksjer , og la inne en salgsordre på 25 millioner aksjer klokken 14.09 den 16. novembe, ifølge Finanstilsynet. Klokken 16.25 hadde de solgt 17 millioner aksjer, og hatt en gevinst på 291.640 kroner, ifølge tilsynets beregninger.

Anavio Capital er ilagt et gebyr på 1,5 millioner kroner. De ble tildelt 750 millioner aksjer i emisjonen, og solgte 22,7 millioner, til en gevinst på 649.000 kroner.

Hamilton Stuart har fått et gebyr på 750.000 kroner. De ble tildelt 100 millioner aksjer og solgte 52,9 millioner til en gevinst på 153.390 kroner, ifølge tilsynet.

Orca Capital er tildelt et gebyr p å 500.000 kroner . De ble tildelt 500 millioner aksjer, og solgte 2,7 millioner , og fikk en gevinst på 15.173 kroner ifølge tilsynet.

I tillegg er en ikke identifisert aktør ilagt et gebyr på 50.000 kroner. Vedkommende person/foretak ble tildelt 50 millioner aksjer, og solgte totalt 25 millioner med en gevinst på 15.000 kroner.

E24 har vært i kontakt med Espen Westeren i Titan Venture. Han ønsker ikke å kommentere saken.

Westeren var en sentral medarbeider for John Fredriksen, men har siden 2021 vært ansatt Øystein Stray Spetalen-kontrollerte Standard Drilling.

GEBYR: Espen Westeren (til venstre) er ilagt gebyr for en handel gjort gjennom Titan Venture. Han ønsker ikke å kommentere saken.

Vil ikke anmeldes

Tilsynet opplyser at de ikke har lukket saken ennå.

– Finanstilsynet gjør fortsatt enkelte undersøkelser i saken, sier seksjonssjef Thomas Borchgrevink.

På spørsmål om bruddene omfattes av straffeloven, og om det er aktuelt å anmelde, svarer Borchgrevink at dette ikke vil skje.

– Ja, brudd på disse reglene kan straffesanksjonertes, men disse sakene har blitt fulgt opp av Finanstilsynet. Finanstilsynet har hjemler til å sanksjonere brudd på disse bestemmelsene, og det har ikke vært aktuelt å anmelde disse forholdene, sier han.

IKKE FERDIGE: Finanstilsynet opplyser til E24 at de ikke har fullført undersøkelsene av om det foregikk udekkede shortsalg i Flyr.

Flyr gikk konkurs i januar i år. Før dette hentet de inn penger gjennom en emisjon, en type kapitalinnhenting, og samme dag som flere milliarder nye aksjer kom i handel skjøt aksjehandelen i det tidligere flyselskapet i taket.

Altså ble det handlet lang flere aksjer i Flyr enn det antallet som var registrert i selskapet, i i tidsperioden før investorene hadde anledning til å selge aksjer de hadde fått tildelt i Flyrs kriseemisjon.

Blant aktørene som gikk ut i mediene og varslet at dette kunne dreie seg om udekket shortsalg (se faktaboks), var forvalter Jan Petter Sissener.

– Det er helt åpenbart at noen bryter reglene, sa Sissener til E24 i november.

– Fortjener en smekk på fingeren

I en kommentar til E24 sier Sissener at det ikke er opp til han å ha noen tanker om selve gebyret, men at han er imponert over at Finanstilsynet tar tak i det, og at det er helt på sin plass å gi bøter.

FORTJENT: Investor Jan Petter Sissener mener det er riktig at foretakene ilegges gebyr.

Er dette nok til å avskrekke investorer fremover?

– Jeg håper det, 5 millioner kroner svir. Kanskje ikke for internasjonale fond, men for alle andre dødelige så svir det veldig godt. Jeg er helt sikker på at tilsynet har gjort en god jobb og at dette er berettiget, sier han.

Den profilerte investoren forklarer at det er vanlig med andre regler i utlandet, men at man skal kjenne reglene lokalt.

– De fortjener en smekk på fingeren, sier Sissener.

De fleste beklager

Alle de straffede foretakene har fått anledning til å gjøre rede for seg overfor Finanstilsynet. Enkelte erkjenner å ha trådt feil, mens andre har bestridt at det er gjort noe ulovlig.

Handelsbanken svarer via Advokatfirmaet BAHR at det har skjedd en misforståelse når de gjennomførte handelen, men de mener Finanstilsynet gjør feil i sin vurdering av skyldgraden.

Hamilton har i tidligere kommunikasjon med tilsynet bestridt kravet, uten å vinne frem.

Den ikke identifiserte aktøren hevder å ha feillest situasjonen, og hevder å kun ha tapt penger på transaksjonen.

Orca Capital hevder det hele skyldes en misforståelse mellom den ansatte for transaksjonen, og aksjehandleren i selskapet. De beklager feiltrinnet, og lover å skjerpe rutinene.

Titan Venture hevder at de ikke hadde grunn til å tro at aksjene det dreide seg om var en udekket shortposisjon, og på morgenen den 17. november ble de gjort oppmerksom på at de nye Flyr-aksjene ikke kunne selges før aksjene var registrert i Foretaksregisteret. De beklager.

Anavio erkjenner det de omtaler som feiltrinnet, og hevder de gjorde umiddelbare tiltak for å rette opp feilen så raskt den ble oppdaget.