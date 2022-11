Flyr i mål med kriseemisjon – investorene flokker seg rundt selskapet

Selskapet har fått hentet de første 250 millioner kronene de ønsket.

Saken oppdateres...

Pengene hentes i et forsøk på å fylle en kasse som begynner å gå tom. Flyrs kontantbeholdning hadde falt til 154 millioner kroner per 30. september. Da var egenkapitalen negativ med 450 millioner kroner.

– Jeg tegnet en liten pot i Flyr, men det er egentlig mot mine prinsipper i markedet. Syntes slike zoombie-selskap burde få dø, skriver investor Atle Sandvik Pedersen i en SMS til E24.

I slutten av september var egenkapitalen til Flyr negativ med 450 millioner kroner. Men finansdirektør Brede Huser i Flyr sa til Finansavisen mandag at egenkapitalen nå bedret med rundt 100 millioner kroner, grunnet et fall i dollarkursen.

Investor Pedersen sier at selskapet fortsatt vil ha negativ egenkapital etter at pengene blir hentet inn.

– Men noen ganger må man ta ting man ikke liker for å stå på listene når det kommer nedsalg eller emisjoner man vil være med på, skriver Pedersen.

Flyselskapet har vært på pengejakt i én uke. Flyr lyktes ikke med å hente 430 millioner gjennom kriseemisjonen de meldte om forrige uke, men har i stedet gått for en alternativ løsning. Den håper de at til slutt vil gi selskapet opp mot 700 millioner kroner.

Første ledd i denne alternative transaksjonsløsningen var en rettet emisjon emisjonpengeinnhenting ved salg av nye aksjer hvor selskapet ønsket å hente 250 millioner kroner, hvor investorer skulle betale 1 øre per aksje.

Altså var det utstedt 25 milliarder aksjer.

Disse investorene har så langt bekreftet at de har tegnet seg i denne første emisjonen:

Det er også viktig å understreke at de som ønsket å tegne seg i emisjonen, måtte legge minst 100.000 euro, tilsvarende i overkant av 1 millioner kroner, på bordet for å bli med.

Flyr vil hente opptil 700 millioner kroner gjennom fire ulike grep En kapitalinnhenting på 250 millioner gjennom en rettet emisjon. Tegningskursen er igjen satt til 0,01 kroner.

En påfølgende reparasjonsemisjon rettet mot eksisterende aksjonærer som ikke kan delta i den første emisjon, på inntil 100 millioner kroner.

Deretter planlegges det tildeling av en tegningsrett for hver ny aksje som tildeles investorer som deltar i den rettede emisjonen, som kan utøves delvis eller fullt ut 31. januar 2023, 28. februar 2023 eller 31. mars 2023. Gjennom dette kan Flyr hente ytterligere 250 millioner.

De som deltar i reparasjonsemisjonen skal også etter planen bli tildelt tegningsretter som kan utøves 31. mars 2023. Gjennom dette kan Flyr hente ytterligere 100 millioner kroner. Vis mer

Betydelig overtegnet

Selskapet opplyser om at emisjonen var betydelig overtegnet, noe som betyr at flere investorer trolig ikke vil få handle for alt de har bedt om.

Flyr-sjef Tonje Wikstrøm sa onsdag at det var fantastiske nyheter at emisjonen allerede da var overtegnet.

– Det bevis på at vi har en robust finansiell plan som investorene har tro på. Nå skal vi fortsette arbeidet med å bygge framtidas flyselskap og være garantisten for at den norske modellen har kommet for å bli, sa i en pressemelding onsdag.

Neste ledd i Flyrs alternative løsning er en reparasjonsemisjon, hvor de ønsker å hente inntil 100 millioner kroner.

Nå bekrefter Flyr at denne planen er klar, og disse kronene skal hentes fra eksisterende aksjonærer, som ikke har deltatt i den rettede emisjonen.

Det er alle aksjonærene som sitter med aksjen etter handelsdagen torsdag, utenom de som tegnet seg under torsdagens rettede emisjon, som får disse rettighetene.

Både dagens rettede emisjon og den kommende reparasjonsemisjonen må begge godkjennes av den ekstraordinære generalforsamlingen onsdag neste uke.