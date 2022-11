Schibsted har solgt Adevinta-aksjer for 1,7 milliarder kroner

Adevinta-aksjene ble solgt med en rabatt fra onsdagens sluttkurs. Rubrikk-aksjen er ned over 40 prosent det siste året.

Schibsted-sjef Kristin Skogen Lund.

Schibsted melder onsdag kveld at det har solgt 24.498.860 aksjer i rubrikkselskapet Adevinta til en kurs på 70 kroner per aksje. Det tilsvarer et salg på 1,7 milliarder kroner.

Adevinta-kursen avsluttet til 77,25 kroner på Oslo Børs onsdag og aksjene ble dermed solgt med en rabatt.

Schibsted varslet litt etter Børsens stengetid onsdag at det vurderte et slikt salg og hadde hyret inn meglerhusene Arctic Securities og DNB Markets.

Schibsted eide før salget 406.050.534 aksjer i rubrikkselskapet Adevinta, tilsvarende 33,1 prosent av de utestående aksjene i sistnevnte.

– I løpet av vår tid som storaksjonær har Schibsted bidratt til Adevintas sterke vekstreise. Som kommunisert tidligere er vår eierandel i Adevinta finansiell og vi vil over tid redusere vår eksponering, med fokus på verdiskaping for våre aksjonærer, sier toppsjef Kristin Skogen Lund i en melding.

Fortsatt i styret

Samtidig har selskapet inngått en TRS-avtale TRS-avtaleEn TRS-avtale innebærer at en investor inngår en avtale med en annen part, der man bytter til seg avkastningen i en eller flere aksjer mot en fastsatt rente. Dermed får man den eventuelle gevinsten aksjen gir, selv om den faktisk eies av noen andre. med Danske Bank. Denne har en ventet utløpsdato 6. desember 2023 og i forbindelse med avtalen vil Schibsted selge 36.748.289 Adevinta-aksjer til Danske Bank.

Provenyet fra transaksjonene skal brukes på å styrke balansen og på et tilbakekjøpsprogram på opptil fire prosent av ustedte Schibsted-aksjer, som vil kunngjøres senere, opplyses det.

– Etter disse transaksjonene vil Schibsted fortsatt være en stor og støttende eier av Adevinta med to medlemmer representert i styret. Sammen med Adevintas ledelse og styre vil Schibsted etterstrebe å realisere Adevintas strategiske ambisjoner og verdipotensialet representert av lønnsomme vekstforventninger fremover, uttaler Lund.

Stort børsfall

Adevinta ble skilt ut fra Schibsted i 2019, og inkluderer digitale markedsplasser over store deler av verden.

Adevinta kjøpte i 2020 Ebays rubrikkvirksomhet, og ble med det verdens største rubrikkselskap på nett.

Selskapet har hatt et svakt år på Børsen, og har falt over 40 prosent det siste året. Fra sin topp i august 2021 har aksjen falt over 58 prosent.

E24 er et heleid datterselskap i Schibsted-konsernet. Enkelte journalister i E24 eier aksjer i Schibsted gjennom konsernets aksjespareprogram.