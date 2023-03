Kraftig nedgang på Oslo Børs: – Frykten er tilbake

Børsen faller kraftig sammen med resten av de europeiske aksjemarkedene. Bankaksjer får igjen gjennomgå, og oljeprisen følger markedene nedover.

Sola skinner utenfor Oslo Børs onsdag, men i aksjemarkedene er det igjen stor turbulens.

Saken oppdateres gjennom handelsdagen...

Oslo Børs falt fra start onsdag, og nedgangen har tiltatt jevnt og trutt utover formiddagen.

Hovedindeksen faller 2,96 prosent ved 12-tiden.

Nedgangen har også tiltatt på de viktigste børsene i Europa utover formiddagen, hvor det nå er kraftig nedgang. Pilene peker i skrivende stund også markant nedover i førhandel på Wall Street.

Oljeprisen svekket seg utover i går kveld, og fallet har fortsatt sammen med nedgangen i aksjemarkedene utover onsdagen.

– I går var det en god dag hvor ting hentet seg inn, men nå er frykten tilbake i markedene, sier investeringsstrateg Joakim Bernhardsen i Nordea til E24.

Flere oljeselskaper og oljerelaterte aksjer er med på å trekke Børsen ned. Det samme gjør DNB, Norges største bank.

Slik ligger det an for noen av de mest omsatte aksjene i skrivende stund:

Equinor faller 3,37 prosent

Aker BP faller 4,17 prosent

PGS faller 14,82 prosent

Frontline faller 8,95 prosent

DNB faller 3,66 prosent

Oljeprisfall

Oljeprisen svekket seg tydelig i går kveld, og har ikke hentet seg inn onsdag.

Nordsjøolje (brent spot) handles for 76,14 dollar fatet i skrivende stund. Det er svakt ned siden midnatt, men samtidig rundt tre dollar lavere enn da Børsen stengte tirsdag.

Det er den laveste oljeprisen som er registrert siden desember i 2022. Dersom kursen holder seg på dette nivået frem til handelsslutt, vil det være den laveste oljeprisen ved stenging for en dag siden desember 2021.

– Oljeinvestorer burde enn så lenge prise inn volatilitet, til det er mer klarhet om Feds rentebeslutning, sier Priyanka Sachdeva, analytiker hos Phillip Nova, til Bloomberg. Hun sier samtidig at fallet virker som en overreaksjon på Silicon Valley Bank-krisen.

Oljeprisen har svekket seg denne uken, samtidig som turbulens har preget både banksektoren og markedene generelt. Tirsdag kom det også nye inflasjonstall som viste at prisveksten i USA kom inn på 6 prosent i februar, akkurat som økonomene hadde ventet på forhånd.

Både inflasjonstallene og bankuroen ble i går trukket frem av analytikere som forklaring på oljeprisfallet.

– Oljeprisene faller etter at en inflasjonsrapport som for det mest var på linje med forventingene sikret at det blir minst en renteøkning til fra Fed, sa Edward Moya, senioranalytiker hos OANDA, til Reuters i går.

USAs sentralbank, Federal Reserve (Fed), holder et nytt rentemøte neste uke. Den brede forventningen i markedet er at det kommer en ny økning på 0,25 prosentpoeng, ifølge CMEs Fedwatch-verktøy.

Kraftig nedgang i Europa

Ute i Europa har børsfallet også tiltatt utover formiddagen. Bankaksjer er igjen med på å trekke ned. Credit Suisse er blant storbanken som får hardest medfart på børs.

Slik ligger det an på de viktigste børsene i Europa ved 12-tiden:

DAX i Frankfurt faller 2,65 prosent

FTSE100 i London faller 2,31 prosent

CAC40 i Paris faller 3,26 prosent

IBEX35 i Madrid faller 4,04 prosent

FTSEMIB i Milano faller 3,81 prosent

Bankaksjer har hatt en rekke tunge dager i det siste, i kjølvannet av Silicon Valley Bank-kollapsen.

Santander (ned 7,4 prosent), BNP Parisbas (ned 10 prosent), Societe General (ned 10 prosent) og Unicredit (ned 7,6 prosent) er bare noen av de europeiske storbankene som faller tungt.

Credit Suisse faller mer enn 17 prosent. Det skjer etter at den største aksjonæren, Saudi International Bank, har utelukket å investere mer penger i banken, skriver Bloomberg.

Flere europeiske bankaksjer, inkludert Credit Suisse, Societe General og Unicredit, har vært handelsstanset etter det kraftige fallet, ifølge CNBC.

Zaptec stiger kraftig

Ellers på Oslo Børs skyter elbilladerselskapet Zaptec skyter opp onsdag, og er blant de mye omsatte aksjene.

Det skjer etter at konkurrenten Easee har fått salgsforbud i Sverige. Easee fikk beskjeden om salgsforbudet fra det svenske Elsäkerhetsverket tirsdag ettermiddag, ifølge Dagens Næringsliv.

Zaptec-aksjen er opp mer enn 18 prosent ved 11-tiden.

Bakgrunnen for beslutningen om salgsforbud er at Elsäkerhetsverket mener det er mangler med jordfeilvern hos Easees elbillader. Gründer og daglig leder i Easee, Jonas Helmikstøl, sier at laderne er trygge og at selskapet er sterkt uenig i beslutningen.

Norske Nkom understreker at det i utgangspunktet er felles EØS-regler som gjelder, og sier de vil vurdere hvilke tiltak som er nødvendige i Norge.

«Gitt salgsstanset, som trolig vil også vil få effekt i andre EU land, kan Zaptec se en dobling av omsetning i mange markeder», skriver meglerhuset ABG Sundal Collier i en oppdatering.

Easee og Zaptec er hovedkonkurrenter i nøkkelmarkeder som Norge, Sverige, Sveits og Danmark. Easee har trolig en markedsandel på rundt 50 prosent i Norge, mens Zaptec har rundt 40 prosent, ifølge meglerhuset ABG Sundal Collier.