Flyr konkurs med 2,4 milliarder kroner i gjeld

Nå er det åpnet konkurs i Flyr. Advokat Stine Snertingdalen i advokatfirmaet Kvale er bostyrer.

Det norske flyselskapet Flyr endte i tingretten etter å ha mislyktes i jakten på friske penger.

Tirsdag kveld informerte Flyr at selskapet begjærer seg konkurs.

Nå tar bostyrer Stine Snertingdalen over ansvaret.

Av kjennelsen til Oslo tingrett går det frem at den samlede gjelden til Flyr er på 2,44 milliarder kroner.

Selskapets aktiva, altså eiendeler, er på 2,17 milliarder kroner, ifølge opplysninger selskapet har gitt til tingretten.

Ved utgangen av september i fjor hadde Flyr leasinggjeld på 2,26 milliarder kroner. Dette er det Flyr skylder leasingselskapene som det har leid fly av.

Dermed er både eiendelene og gjelden til Flyr i stor grad leasing-tilknyttet.

– Trist

Antall ansatte er oppgitt å være 407. Disse er ifølge ikke oppsagt, men Flyr-grunnlegger Erik Braathen har sagt at de ansatte mister jobben.

Toppsjef Brede Huser innrømmet gråtkvalt tirsdag at det var trist å meddele konkursbeskjeden til de ansatte.

Styreleder Braathen beklaget overfor kundene og de ansatte.

– Dette er en trist dag. Vi vil beklage overfor passasjerer og samarbeidspartnere som bli berørt av dette, sa Braathen i et intervju tirsdag.

Bostyrer utnevnt

Flyrs bostyrer Stine D. Snertingdalen har vært ansatt i advokatfirmaet Kvale siden 2001 og har vært partner siden 2011.

Hun er spesialist på restrukturering og konkurser og er en av advokatene som Oslo tingrett ber ta på seg oppdrag som bostyrer ved konkurser.

Av store konkurser hun har jobbet med tidligere, er trolig konkursen i Norske Skog i 2018 den største. Da jobbet hun sammen med kollega Tom Hugo Ottesen i Kvale, som var bostyrer.

Advokat Stine Snertingdalen er bostyrer for Flyr-konkursen.

Flyr antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, og betalingsvanskene er ikke av forbigående art. Vilkårene for å ta begjæringen til følge etter relevante paragrafer er dermed til stede, står det i kjennelsen.

Krav i boet boetet juridisk uttrykk for noens samlede rettigheter og forpliktelser skal meldes til bostyrer innen 8. mars, altså er dette fristen for når kravet i boet skal meldes inn til bostyreren.

Første skiftesamling skiftesamlingEt møte i retten som er den øverste myndighet under konkursen. De Flyr skylder penger blir innkalt til skiftesamlingen. Den første skiftesamlingen skal behandle foreløpig orientering om boet, oppnevnelse av revisor, oppnevnelse av kreditorutvalg, samt andre spørsmål som måtte foreligge blir holdt 16. februar i Oslo tingrett.

Flyr har innstilt alle flyginger og stanset billettsalget. Handelen i Flyrs aksjer er stanset av Oslo Børs.

Pengejakt gikk i vasken

Ifølge Flightradar står de fleste av Flyrs 12 fly nå i Oslo. Et unntak er et Boeing 737–800 som står i Tsjekkia. Det ble plassert der for å spare penger.

Flyr hadde sin første flyging sommeren 2021, men behovet for penger meldte seg i flere runder.

Etter hvert ble det tydelig at flyselskapet slet med å få med seg investorer på forretningsplanen.

Da selskapets forsøk på å hente inn kapital strandet i november, gikk selskapet i samtaler med storeier Jan Petter Sissener. Han konstruerte en ny redningsplan i flere steg. Selskapet fikk inn 250 millioner kroner og klarte dermed første av i alt fire steg i planen.

Men mandag denne uken kom nådestøtet. Flyr mislyktes i å hente mer penger, og styret måtte vurdere alternativer for videre drift.

Tirsdag kveld kom meldingen om at Flyr, startet av Braathens-arving Erik Braathen i 2020, har begjært seg konkurs.