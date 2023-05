Norwegian tapte 992 millioner kroner i første kvartal

Flyselskapet nærmet seg milliardunderskudd. Men analytikerne hadde ventet et enda større tap i det sesongmessig svake kvartalet.

Saken oppdateres...

Flyselskapet Norwegian har lagt frem rapporten for årets første kvartal fredag morgen:

Omsetningen landet på 3,98 milliarder kroner

Justert driftsresultat ( ebit ebit "earnings before interest and taxes", resultat før renter og skatt ) var minus 916,5 millioner kroner, mens et annet resultatmål ( ebitdar ebitdar En alternativ måte å måle resultatet på, står for "earnings before interest, taxes, depreciation, amortization, and restructuring or rent costs". På norsk betyr det resultat før renter, skatt, avskrivninger, amortisering, og restrukturering eller leiekostnader. Resultatmålet skal gjøre det mulig å sammenligne prestasjoner på tvers av flyselskaper, ettersom det ikke er påvirket av metoden selskapet bruker til å finansiere fly. ) landet på minus 154,5 millioner kroner

Resultat før skatt var minus 991,6 millioner kroner

Selskapet fikk mer penger i kassen i løpet av kvartalet. Kontanter og lignende var på 8,6 milliarder kroner ved utgangen av årets første kvartal, en økning fra 7,8 milliarder kroner ved utgangen av fjorårets fjerde kvartal

Antall fly i drift var 72 ved utgangen av kvartalet

Mindre tap enn ventet

Fem analytikere ventet i snitt et resultat før skatt på minus 1,1 milliarder kroner, viser konsensustall selskapet har innhentet.

Ellers ventet analytikerne et justert driftsresultat (ebit ebit"earnings before interest and taxes", resultat før renter og skatt) på minus 969 millioner kroner, mens et annet resultatmål (ebitdar ebitdarEn alternativ måte å måle resultatet på, står for "earnings before interest, taxes, depreciation, amortization, and restructuring or rent costs". På norsk betyr det resultat før renter, skatt, avskrivninger, amortisering, og restrukturering eller leiekostnader. Resultatmålet skal gjøre det mulig å sammenligne prestasjoner på tvers av flyselskaper, ettersom det ikke er påvirket av metoden selskapet bruker til å finansiere fly.) ifølge analytikerne ville lande på minus 511 millioner kroner.

Omsetningen var ventet å lande på 3,8 milliarder kroner.

På samme tid i fjor var resultatet før skatt på minus en milliard kroner, av en omsetning som beløp seg til 1,9 milliarder kroner. Fjorårets første kvartal var til dels preget av coronaviruset og reiserestriksjoner.

Det er normalt at flyselskaper taper penger om vinteren.

Spenningen har vært knyttet til kostnadene, hvor mye kontanter Norwegian brukte i kvartalet og hva selskapet melder om utsiktene.

Venter historisk sterk sommer

Norwegian gjentar at årets sommer ser ut til å kunne bli den sterkeste for selskapet noensinne.

Norwegian fraktet 1,7 millioner passasjerer i april, trafikktall Karlsen sa han var fornøyd med. Karlsen sa at de er spesielt glade for at de gode bookingtakten fortsetter når de nå går mot sommeren.

Sommeren er høysesong for flyselskaper, og det er da de skal tjene penger.