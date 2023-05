Resultathopp for Orkla – tjente 1,6 milliarder på driften

Dagligvarekjempen økte inntektene i første kvartal etter å ha satt opp prisene. Resultatet er også høyere enn analytikerne hadde ventet.

Milliardær Stein-Erik Hagen og hans familie er største eier i dagligvaregiganten Orkla. Hagen er også styreleder.

Orkla legger frem resultatene for første kvartal tirsdag.

Resultatrapporten viser en omsetning på 16,2 milliarder kroner, mot 13,3 milliarder kroner i første kvartal i fjor.

Driftsresultatet (justert ebit ebit Resultat før renter og skatt ) endte på 1,6 milliarder kroner i kvartalet, mot 1,53 milliarder kroner i tilsvarende periode i fjor.

Analytikerne hadde på forhånd ventet et justert driftsresultat på 1,43 milliarder kroner og omsetning på 14,9 milliarder kroner, ifølge Infront TDN Direkt.

Resultatet før skatt ble på 1,74 milliarder kroner, mot 1,54 milliarder kroner i første kvartal i fjor.

Satt opp prisene

Orkla peker på at veksten i omsetningen var drevet av prisøkninger for å kompensere for høyere kostnader.

Orkla Orkla er en av Nordens største produsenter av dagligvarer. Selskapet står bak produkter som Grandiosa, Toro, Stabburet, Kims, Nidar og Idun. Ved årsskiftet hadde konsernet 20.471 ansatte og 119 fabrikker i 22 land. Orkla har en markedsverdi på 76 milliarder kroner på Oslo Børs, etter en oppgang på 12 prosent det siste halvåret. Vis mer

Kostnadene for blant annet vegetabilske oljer, mel, sukker, kjøtt, kakao og tomatprodukter var «vesentlig høyere» enn i fjor, ifølge Orkla.

– Som følge av fortsatt økte kostnader og inflasjon har vi sett oss nødt til å gjennomføre prisøkninger på enkelte områder også i dette kvartalet, sier konsernsjef Nils K. Selte.

Ifølge Selte ser likevel Orkla nå «tegn til at inflasjonen begynner å avta i deler av våre verdikjeder».

Orkla trekker også frem «solid fremgang» for flere av områdene i konsernet, spesielt for Orkla Food Ingredients hvor det justerte driftsresultatet steg med 70 prosent til 238 millioner kroner.

Samtidig økte malingsprodusenten Jotun, hvor Orkla eier rett under 43 prosent, det underliggende resultatet med 81 prosent.

Melder om økt konkurranse

Den høye prisveksten og stigende renter legger en demper på veksten i privat forbruk i de fleste av Orklas markeder, påpeker konsernet.

Orkla viser til at prisveksten var på 6,9 prosent i eurosonen i mars, og at det har vært en nedgang i salgsvolumet til dagligvare sammenlignet med fjoråret.

Selskapet melder også om økt konkurranse fra Private Label (butikkenes egne merkevarer) innenfor enkelte kategorier, og en dreining mot lavpriskjeder.

Orkla merker også svekkelsen i kronen i sine innkjøpskostnader. I mars var kronen 16 svakere målt mot euro enn på samme tid i fjor, mens svekkelsen mot dollar var på 19 prosent.

– Disse valutakursendringene påvirker Orklas innkjøpskostnader negativt ved import av råvarer, emballasje og ferdigvarer til spesielt det norske og til dels til det svenske markedet, skriver konsernet.

Svakere krone gjør også Orkla gjeld i utenlandsk valuta høyere målt i norske kroner. Men svak krone gir også en positiv effekt når Orklas utenlandske selskaper tas inn i det norske regnskapet.