SAS-topp går av

Driftsdirektør Simon Pauck Hansen har besluttet å forlate SAS.

Driftsdirektør Simon Pauck Hansen har jobbet i SAS i 26 år.

Simon Pauck Hansen går av som driftsdirektør (COO) i flyselskapet SAS.

Det skriver flyselskapet i en pressemelding tirsdag.

Pauck Hansen startet som trainee i SAS for 26 år siden, og sier det har vært en fantastisk reise.

– De siste tre årene har krevd betydelige endringer for alle i SAS, men jeg er sikker på at det nå går mot en lysere fremtid. Tiden er imidlertid inne for meg til å overlate tømmene til andre, sier Pauck Hansen, i meldingen.

Han kaller avgjørelsen om å slutte for vanskelig.

Simon Pauck Hansen skal ifølge pressemeldingen ha spilt en nøkkelrolle i prosessen med å ta SAS gjennom pandemien, og vært en drivkraft i implementeringen av SAS Forward-planen.

Hoveddelene under Simons ansvar er nå realisert eller planlagt, i takt med at SAS går inn i neste fase av transformasjonsplanen, skriver selskapet.

– Svært lei oss

SAS-sjef Anko var der Werff sier han er lei seg for at Pauck Hansen vil forlate selskapet.

– Simon Pauck Hansen har gjort en betydelig innsats for SAS i alle de år han har viet til selskapet. Vi er svært lei oss for han har valgt å forlate SAS, og jeg vil personlig takke Simon for vårt nære samarbeid og hans engasjement for selskapet i min tid som konsernsjef, sier Anko van der Werff, konsernsjef i SAS.

Simon overlater ansvaret til Mikael Wångdahl, i dag VP SAS Link and External Production, som nå påtar seg rollen som konstituert COO.

Mikael tar med seg omfattende kunnskap fra luftfartssektoren samt lang operasjonell erfaring fra SAS, heter det i meldingen.

Overleveringen pågår og vil bli gjennomført i løpet av januar måned.