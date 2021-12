Norse får driftstillatelse fra Luftfartstilsynet

Selskapet som skal fly langdistanse fra Norge til USA er ett steg nærmere oppstart.

Administrerende direktør Bjørn Tore Larsen i det nyopprettede flyselskapet Norse Atlantic Airways takker Luftfartstilsynet for en god prosess. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Saken oppdateres...

Norse Atlantic Airways har i dag fått driftstillatelse (Air Operator’s Certificate) fra Luftfartstilsynet.

– Vi er i rute til å starte flyvninger over Atlanteren på våren 2022, skriver selskapet i en børsmelding.

En driftstillatelse er en godkjenning som tillater selskap å fly luftfartøy for kommersielle formål.

– Vi vil takke Luftfartstilsynet for en konstruktiv og profesjonell prosess. Nå er vi et steg nærmere oppstarten av flyvninger mellom Europa og USA i vår, sier Norse-sjef Bjørn Tore Larsen.

Norses første flyvninger skal være fra Oslo til utvalgte byer i USA, ifølge selskapet selv.

Første flyet ankom Gardermoen forrige uke

Norse Atlantic fikk sitt første fly for knapt en uke siden. Det skjedde da den transatlantiske nykommeren for første gang ankom Oslo Lufthavn Gardermoen med en av sine Boeing 787 Dreamlinere mandag morgen.

Et Boeing 787 Dreamliner-fly fra Norse Atlantic Airways ankom Oslo Lufthavn Gardermoen for første gang mandag 20. desember. Vis mer

Norse har tidligere kommunisert en ambisjon om oppstart i månedsskiftet mars/april neste år, og har annonsert destinasjoner som New York, Fort Lauderdale utenfor Miami og Los Angeles.

Parallelt har selskapet sikret seg avgangs- og landingsrettigheter på London Stansted, mens London Gatwick ennå ikke er avklart. Norse Atlantic har også sikret seg gunstige leieavtaler som gjør at selskapet i en periode kun betaler for tiden flyene er i luften, såkalt «power by the hour».

Spredningen av omikron-viruset påvirker foreløpig ikke selskapets oppstartsplaner, sa Norse Atlantic til E24 nylig.

Spiste opp Norwegian-flåte

Flere av flyene Norse har fått tak i var tidligere driftet av Norwegian.

Som del av rekonstruksjonen i Norwegian ble selskapet tvunget til å legge ned sin langdistansesatsing. Dermed skulle også en flåte på 37 så godt som nye Boeing 787 Dreamlinere tilbakeleveres sine eiere.

Norse Atlantic-grunnlegger Bjørn Tore Larsen, som selv er flypilot, om bord i selskapets første Dreamliner, «Rondane», Oslo lufthavn Gardermoen, mandag 20. desember. Vis mer

Dette skjedde parallelt med at koronapandemien allerede hadde satt store deler av luftfarten på bakken.

Larsens Norse Atlantic kunne dermed avhjelpe flyleasingselskapene med Norwegian-flyene de plutselig fikk i fanget.

– Vi var heldige, og vi traff bunnen i markedet. Vi hadde ikke gått i gang uten, har Larsen tidligere sagt til E24.