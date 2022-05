Kraftig kronesvekkelse etter børsfall: – Giftig cocktail

Børsfall både ute og her hjemme gir kraftige kronesvekkelse. Mot dollar har ikke kronen vært svakere siden høsten 2020.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Like etter klokken 10 handlet kronen til sitt svakeste nivå mot dollaren siden høsten 2020. En dollar var på det meste verdt 9,48 kroner, opp fra et nivå på 8,80 kroner ved nyttår.

Sjefstrateg Erica Dalstø i SEB forklarer dagens fall hovedsakelig med risikofrykt og fall på børsene i kjølvannet av børsfall i USA fredag, samt noe lavere oljepris, trolig knyttet til svake industritall (PMI) fra Kina.

– Det vi ser nå er en giftig cocktail med faktorer som har svekket kronen, sier hun til E24.

Hun tilføyer at kronen har svekket seg en god del i tiden etter påsken.

– Vi har fått signaler fra flere sentralbanker om aggressive rentehevinger globalt, særlig fra Fed (sentralbanken i USA) og ESB (i EU). Det har dempet stemningen og gitt kraftige fall i aksjemarkedet, sier Dalstø.

– I tillegg skaper svake industritall fra Kina frykt for kraftig oppbremsing i verdens nest største økonomi.

Sjefstrateg Erica Dalstø i SEB forklarer dagens kronefall hovedsakelig med risikofrykt i markedet, men påpeker også at alle de kortsiktige drivkreftene for kronen har vært negative i det siste.

Aggressive rentehopp

Signalene fra Fed og ESB har ført til at investorene nå venter tidligere renteheving i Europa og større hevinger i USA. Til onsdag ventes det en dobbelt renteheving (et halvt prosentpoeng) i USA fra dagens nivå på 0,25–0,5 prosent.

Samtidig er forventningen til Norges Bank lite endret. Dermed øker rentedifferansen, noe som taler for en svakere krone.

Norges Bank offentliggjør sin neste rentebeslutning på torsdag, men det ventes ingen heving fra dagens nivå på 0,75 prosent før i juni.

I tillegg har økte olje- og gassinntekter ført til at Norges Bank ikke lenger trenger å veksle penger til bruk over statsbudsjettet. Nå selger banken i stedet kroner for 2 milliarder hver dag.

– Alle de kortsiktige drivkreftene for kronen har vært veldig negative i det siste, påpeker Dalstø.

Også mot euro har kronen svekket seg. En euro var på det meste verdt 9,98 kroner, som er det svakeste nivået for kronen mot euro siden slutten av februar. Dermed er euroen nesten tilbake på verdien ved nyttår, som var på 10,01 kroner.

En svakere krone gjør det dyrere for nordmenn å feriere i utlandet eller å kjøpe utenlandske varer. For eksportører gjør en svakere krone at de får flere inn kroner for hver euro eller dollar de har i inntekter.

Kraftig børsfall

Kort tid før klokken 10 mandag falt flere nordiske og europeiske børser kraftig. Oslo Børs var ned 4,7 prosent, men hentet seg etter hvert inn igjen og var da ned to prosent.

Den svenske indeksen OMX Stockholm 30 falt med hele syv prosent på kort tid, men hentet seg så inn til minus 1,5 prosent. Danske OMX Copenhagen 20 falt rundt seks prosent før den hentet seg inn og var i pluss.

Franske CAC40 var ned nesten fire prosent på det verste, men hentet seg siden inn. Den tyske Dax-indeksen var også ned to prosent før den hentet inn mye av tapet.