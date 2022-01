John Fredriksen har tapt nær én milliard på inkasso

Axactors nedtur på børs er blitt en dyr affære for hovedeier John Fredriksen. Inkassoselskapene har løpt i flokk, og resultatet er dårlig avkastning, påpeker analytiker.

TUNG AFFÆRE: John Fredriksens comeback i inkassobransjen med Axactor har så langt kostet skipsrederen dyrt. Vis mer

Axactor falt nye tre prosent på Oslo Børs onsdag etter tirsdagens kursskrell, og har mistet over to tredjedeler av børsverdien de siste tre årene.

For hovedeier John Fredriksen, som solgte gjeldsinnkreveren Aktiv Kapital med milliardgevinst i 2014, har comebacket i inkasso så langt vært en real fiasko.

E24s gjennomgang viser at skipsrederen fra Etterstad har brukt 1,76 milliarder kroner på å kjøpe seg gradvis opp i Axactor siden sommeren 2017, på stadig lavere kurser, og eier nå 46 prosent av selskapet.

Aksjene har en markedsverdi på 778 millioner, og dermed er papirtapet kommet opp i 978 millioner.

I tillegg har Fredriksens Geveran Trading investert rundt 200 millioner kroner i Axactors datterselskap Reolux, med usikker verdi per i dag.

Forretningsideen bak Axactor har vært å kjøpe misligholdte gjeldsporteføljer på billigsalg, og tjene penger på effektiv innkreving. Problemet er at porteføljene har vist seg å ikke være «billige» i det hele tatt.

– De har gjort en del dårlige kjøp, det er det ikke tvil om. Men det har alle inkassoselskaper, sier Johan Ström, analysesjef i Carnegie, til E24.

– Har vært litt for mye dårlige nyheter

Mandag kveld annonserte Axactor et forventet tap før skatt på 420 millioner kroner i fjerde kvartal, drevet av store nedskrivninger av egne gjeldsporteføljer.

Aksjen raste nesten ti prosent tirsdag, det tyngste fallet på over to år.

– Det er vanskelig å følge utvikling på enkeltporteføljer, men det har vært litt for mye dårlige nyheter nå, sier Ström.

IKKE DEN ENESTE: Carnegie-analytiker Johan Ström peker på at hele inkassosektoren sliter på børs. Vis mer

Han peker på at hele inkassobransjen har hatt en nedtur på børsen. Analytikeren trekker frem at inkassoselskapene har løpt i flokk i sine kjøp av misligholdte gjeldsporteføljer, hvilket har gitt lav avkastning.

– Alle kjøper massivt med volumer når det er mulig, og da er avkastningen normalt dårlig. Og det er gjort mye med gjeld, sier han.

Axactor hadde 6,6 milliarder kroner i rentebærende gjeld ved utgangen av tredje kvartal. Mesteparten av gjelden er til DNB og Nordea, og forfaller i 2024.

– Det har vært strukket balanse og mye volum i gode tider, og så når det blir vanskelige tider sitter man med den arven. Man må jobbe seg gjennom, og da er det vanskelig å kjøpe volumer når avkastningen er god. De er ikke motsykliske, men medsykliske, og det er synd, sier Ström.

– Står fullt bak strategi og vekstplaner

Etter å ha kjøpt det norske inkassoselskapet Aktiv Kapital av børs for 1,4 milliarder i 2012, solgte Fredriksen selskapet videre til amerikanske PRA to år senere, med en gevinst som Finansavisen anslo til fire milliarder kroner.

I dag er familien representert i Axactor-styret både gjennom datteren Kathrine Astrup Fredriksen og Lars Erich Nilsen. Sistnevnte jobber for milliardærens investeringsselskap Seatankers.

FREDRIKSENS MANN: Seatankers-ansatt Lars Erich Nilsen er styremedlem i Axactor. Vis mer

Til tross for det store papirtapet på dagens aksjepost, er det reelle tapet for Fredriksen i Axactor usikkert. I slutten av 2020 konverterte hans Geveran Trading aksjer i et datterselskap av Axactor til Axactor-aksjer med en bokført gevinst på i overkant av 100 millioner kroner.

Geveran Trading har også tidligere stilt opp med lånefinansiering til Axactor, som ble gjort opp i fjor.

Nilsen i Seatankers har foreløpig ikke besvart E24s henvendelse per e-post.

– Opplever dere fortsatt at John Fredriksen er like støttende til selskapets vekstplaner?

– Ja, vi opplever at største aksjonær står fullt bak gjeldende strategi og vekstplaner, sier Axactor-sjef Johnny Tsolis til E24.

Gruveraid og søksmål

Axactor så dagens lys da næringslivsprofil Endre Rangnes fikk med seg Øystein Stray Spetalen og andre norske investorer på en ny inkassosatsing i 2015.

Det fallerte børsnoterte gruveselskapet Nickel Mountain Group ble brukt som skall til å kjøpe den spanske gjeldsinnkreveren ALD.

Rangnes kom fra toppjobben i inkassogiganten Lindorff, og ble senere saksøkt av sin tidligere arbeidergiver for å ha startet konkurrerende virksomhet mens han fortsatt var bundet av ansattavtaler.

Retten ga Lindorff delvis medhold, og Rangnes måtte derfor betale sin tidligere arbeidsgiver 250.000 kroner for privatetterforskere selskapet hadde brukt til å forfølge ham i London, ifølge DN, som omtalte dommen i 2016.

PRIMUS MOTOR: Endre Rangnes forsvant ut i 2020. Vis mer

Våren 2020 ble Rangnes sparket på dagen som Axactor-sjef, men er fortsatt en betydelig aksjonær i selskapet.

– Jeg tar dette til etterretning, men fremgangsmåte og grunnlaget for dette tar jeg sterk avstand fra, sa Rangnes til E24 på det tidspunktet.

I mai i fjor gikk også Axactor-styreleder Glen Rødland på dagen, og oppga manglende tillit fra hovedeier Fredriksen som årsak.

Som daværende nær medarbeider av nevnte Spetalen hadde Rødland vært med på å stable Axactor på bena. Spetalen solgte seg imidlertid ut av selskapet med solid gevinst i løpet av 2016.

Ved siden av Fredriksen er det i dag eiendomsmilliardær Torstein Tvenge og Johan H. Andresens Ferd som er de største eierne i Axactor.

Har hentet over 3,6 milliarder i egenkapital

Siden den første emisjonen på 400 millioner kroner i oktober 2015, har eierne pumpet inn over 3,6 milliarder kroner i egenkapital i Axactor, ifølge E24s gjennomgang.

Carnegie og DNB Markets var lenge selskapets hoffmeglere, men de siste årene er førstnevnte blitt byttet ut med ABG Sundal Collier og Nordea.

Dagens historisk lave aksjekurs på 6,5 kroner priser den samme egenkapitalen til under to milliarder.

Ifølge Ström, som har fulgt Axactor siden oppstarten, har noterte inkassoselskaper som Axactor og B2 Holding gjort en god ryddejobb.

– Men det vi ser nå er at innkrevingsdelen ikke har vært god nok i to kvartaler, sier han om førstnevnte.

I Axactors resultatvarsel mandag kveld fremgår det at selskapet har slitt med innkrevingen i både tredje og fjerde kvartal.

Pandemien har også bidratt til at volumene i inkassomarkedet har tørket inn, ifølge Ström. Han peker på statlige støttepakker for folk og bedrifter, samtidig som bankene ikke har vært like «hard i klypa» i innkrevingen av gjeldskrav som tidligere.

– Det første som skjedde under pandemien var at det ble vanskeligere å betale tilbake krav fordi folk ble arbeidsledige. Det andre er at det har vært betydelige mindre volum av gjeldsporteføljer fra banker og finansinstitusjoner, sier Ström.

Han tror likevel situasjon kan snu for Axactor, men det avhenger av at inkassovolumene tar seg opp igjen.

– De har kuttet kostnadene veldig mye. Men for å utnytte den kostnadsbasen må man ha mer volum inn, altså operasjonell skala. Da blir fort lønnsomheten veldig god. Så dette kan snu fort, sier analytikeren.

