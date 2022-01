Tror på budkamp om NTS

Analytiker Carl-Emil Kjølås Johannessen i Pareto tror andre friere kan komme på banen i kampen om oppdrettsselskapet NTS.

– Jeg tror absolutt det kommer flere interessenter. Det kan komme direkte bud på hele selskapet, eller i en eller annen form på datterselskap.

Det sier analytiker Carl-Emil Kjølås Johannessen i Pareto til E24.

Mandag varslet laksekjempen Mowi at den vil legge inn et bud på 110 kroner per aksje på NTS, i den siste utviklingen i kampen om oppdrettskonsernet.

Det tilsvarer en pris på 13,8 milliarder kroner for hele NTS.

Johannessen tror flere laksegiganter kan være interessert.

– Den helt åpenbare er Salmar, som både er interessert i den norske oppdrettsvirksomheten, men også i virksomheten på Island. Men også Cermaq og Lerøy kan være aktuelle. I tillegg kan det komme bud fra eksterne, men det er vanskelig å ha oversikt over.

– Jeg tror ikke siste ordet er sagt i denne saken, sier han.

– Hva synes du om prisen Mowi har budt?

– Prisen begynner å bli relativt høy, men det er fortsatt et greit attraktivt kjøp for Mowi.

– Markedet spekulerer i et høyere bud

– Det er noen store aktører som sannsynligvis sitter og regner på det. Det er tydelig at markedet spekulerer i et høyere bud her, sier forvalter Leif Eriksrød i Alfred Berg til E24.

På Oslo Børs stiger NTS-aksjen med 12 prosent til 122,5 kroner mandag, betydelig over budprisen på 110 kroner.

Alfred Bergs fond er oppført med en eierandel på 2,8 prosent i NTS, ifølge aksjonærlister.

Eriksrød mener «det er rimelig å anta» at også de store laksegigantene Salmar og Cermaq regner på mulige bud.

– Det er et fåtall aktører som vil kunne identifisere betydelig synergier med NTS. Det er naturlig at de tar seg tid til å regne på caset, sier han.

Eriksrød vil ikke kommentere hva han synes om budet på 110 kroner per aksje som Mowi har varslet.

– På generell basis er vi et verdipapirfond som skal ivareta våre andelseieres interesse. Vi er en rasjonell investor.

Mowi-sjef Ivan Vindheim sier mandag at selskapet har blitt invitert av «et flertall» av aksjonærene til å komme med et bud.

Invitasjonen har kommet fra «blant annet» aksjonærgruppen i NTS som har forsøkt å få til endringer i selskapet, ifølge Vindheim.

Eriksrød vil ikke kommentere om Alfred Berg har vært med på invitasjonen.

– Vi kommenterer ikke sånne ting. Vi konstaterer at den børsmeldingen har kommet. Vi har som tidligere sagt ikke tatt noen side i den saken.

NTS i spill

Budvarselet kommer etter en dramatisk uke i NTS. En aksjonærgruppe forsøkte å kaste største enkelteier i NTS, Helge Gåsø, ut av styret uten å lykkes.

Forsøket strandet før helgen på en dramatisk ekstraordinær generalforsamling i Rørvik fredag.

Men i helgen har det igjen kommet krav om generalforsamling for å velge nytt styre.

Kravet er fremsatt av selskapene Nils Williksen AS, Terboli AS og Rodo Invest AS, selskaper som er eid av oppdrettsfamiliene Williksen, Bondø og Dolmen.

De har vært sentrale deltagere i opprørsgruppen.

E24 skrev fredag at opprørerne anser vedtaket som ble gjort på generalforsamlingen som «ugyldig».

Gruppen har tidligere også selv varslet et frivillig bud på NTS, men har også åpnet opp for et salg av sine aksjer.