Equinor med ny børsrekord

Equinor-aksjen steg til rekordhøyde. Carnegie-analytiker tror stopp i gassrørgodkjenning i Tyskland bidro til oppgangen.

Hovedindeksen steg 0,3 prosent til 1.236,99 poeng tirsdag.

Samtidig stengte Equinor-aksjen opp 4,68 prosent til høyeste kurs noensinne, på 236 kroner per aksje.

Det skjer etter at det kom meldinger om at tyske myndigheter har stanset godkjenningsprosessen til gassledningen Nord Stream 2, mellom Russland og Tyskland. Begrunnelsen er at tilsynsmyndigheten Bundesnetzagentur kun har mulighet til å godkjenne en operatør med en selskapsstruktur som er i tråd med tysk lov, skriver NTB.

Carnegie-analytiker Oddvar Bjørgan, tipper at nyheten bidrar til oppgangen.

– Vi ser en oppgang i gassprisen. Spotprisen på britisk gass (NBP) er opp fra 23 dollar per MMBtu fredag til nesten 29 dollar per MMBtu i dag, sier han.

– Vil Equinor-aksjen kunne stige videre?

– Vi må nesten mene det, med et kursmål på 270 kroner. Jeg syns aksjen har tilstrekkelig verdsettingsstøtte selv om råvareprisene skulle bli moderate. I våre langsiktige beregninger legger vi til grunn 70 dollar fatet oljepris og 6 dollar per MMBtu i gasspris, sier Bjørgan.

Oljeprisen har vendt nedover og faller for dagen 0,65 prosent til 81,6 dollar.

Like før børsåpning ble det kjent at Konkurransetilsynet stopper DNBs oppkjøp av Sbanken.

Sbanken falt ti prosent fra start, men hentetseg inn igjen i løpet av formiddagen. Ved stenging var kursen ned 6,23 prosent til 91,8 kroner.

DNB-aksjen falt 1,17 prosent.

Konkurransetilsynet opplyser at de har vurdert forslagene til avhjelpende tiltak, men fremdeles mener de at oppkjøpet vil svekke konkurransen i markedet for sparing i fond.

DNB vurderer nå en mulig klage til Konkurranseklagenemnda, med klagefrist på 15 dager.

Endúr-aksjen dundrer ned

Endúr-aksjen falt 13,59 prosent til kurs 0,75 kroner.

Det er samme kurs som selskapet hentet 170 millioner kroner i en emisjon.

Emisjonen kom bare timer før selskapet la frem sin rapport for årets tredje kvartal.

Inntektene for industrikonsernet havnet på 568 millioner i kvartalet.

Selskapet fikk en justert ebitda på 65,5 millioner kroner i tredje kvartal 2021, mot 59 millioner kroner i samme kvartal året før.

Selskapet melder at utsiktene fortsatt er gunstige for konsernets hovedaktiviteter. Endurs styre er «særlig oppmuntret» over det forbedrede aktivitetsnivået og utsiktene fra den svenske marin-divisjonen. Markedet i Sverige beskrives som «vesentlig forbedret», og det ventes at aktivitetsnivået vil holde seg høyt lenge.

Kvartalsrapporter

I morgentimene har flere selskaper lagt frem sine rapporter for tredje kvartal:

Gassfraktrederiet BW LPG deler ut 120 mill. i utbytte, og fikk et driftsresultat på 39 millioner kroner i tredje kvartal. Aksjen var ned 4,35 prosent. .

Salmon Evolution sier de er fire måneder unna lakseproduksjon, og fikk et negativt resultat på 5,6 millioner kroner før skatt i tredje kvartal. Kursen var ned 4,84 prosent.

Flex LNG økte inntektene til 46,4 millioner dollar i årets tredje kvartal, sammenlignet med 11,2 millioner dollar samme periode i fjor. Aksjen steg 4,79 prosent.

Boreentreprenøren Awilco Drilling rapporterer inntekter på 7,4 millioner dollar for tredje kvartal, ned fra 12 millioner dollar i foregående kvartal. Aksjen falt 4,33 prosent.

BergenBio fikk et driftsresultat på minus 71 millioner kroner i tredje kvartal 2021, mot minus 68 millioner kroner i samme periode året før. Kursen falt 0,99 prosent.

I natt la Philly Shipyard ut en melding om at de har blitt tildelt en kontrakt fra Great Lakes Dredte & Dock Company, som er et ledende mudringsselskap i USA for ett skip, med opsjoner for ytterligere ett fartøy. Prisen på det første skipet er verdsatt til 197 millioner dollar, tilsvarende 1,7 milliarder kroner. Dersom begge skipene bestilles, vil verdien være omtrent 382 millioner dollar. Aksjen steg 6,43 prosent.

Oppgang på Wall Street

I USA er stiger aksjemarkedet svakt.

Tirsdag morgen var det stort sett positiv stemning på Asia-børsene.

Sjefen for den australske sentralbanken, Phillip Lowe, sa at de siste dataene ikke garanterer en renteøkning i 2022. Det fører til nedgang på Sydney-børsen, som går mot strømmen.

Det var svak oppgang fra start på Wall Street mandag, men utviklingen flatet deretter ut. Utviklingen mandag kom etter at den brede S & P 500-indeksen brøt en fem ukers vinnerrekke, da den var ned forrige uke sett under ett.