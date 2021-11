Fjerde måned på rad med eksportrekord for Norge

Gasseksporten setter enda en rekord etter femdobling fra i fjor. Aldri har handelsoverskuddet vært høyere.

Equinors gassterminal på Kollsnes transporterer rekordhøye mengder gass for rekordhøye verdier med gasseksporten illustrert over. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

For fjerde måned på rad er den samlede vareeksporten på historiske nivåer, og beløp seg til 156,8 milliarder kroner i oktober.

Handelsoverskuddet for oktober endte på 84,5 milliarder kroner, som er det høyeste nivået noensinne målt i løpende priser.

Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå over Norges handel med utlandet.

I oktober solgte Norge gass for 72 milliarder kroner. Det er 47,8 prosent høyere enn forrige måned, og mer enn en femdobling fra oktober i fjor.

Oppgangen skyldes historisk høye gasspriser, og det ble eksportert 18,1 prosent mer enn samme måned i fjor.

Fortsatt høy råoljeeksport

Verdien av råoljeeksporten endte på 32,7 milliarder kroner i oktober. Det er 71,8 prosent høyere enn for tolv måneder siden.

SSB skriver i sin rapport at økningen skyldes en mye høyere oljepris, som i oktober lå på 687 kroner per fat, mot 367 kroner i oktober 2020. Tilsvarende oljepris målt i norske kroner har vi ikke sett siden desember 2013.

Samtidig faller antallet eksporterte fat fra forrige måned, og havnet på 47,6 millioner fat, som er 8,3 prosent lavere enn samme måned i fjor.

Høyeste fastlandseksport noensinne

Fastlandseksporten endte på 51,6 milliarder kroner i oktober. Statistisk sentralbyrå beskriver det «som det klart høyeste nivået» som er målt i en enkeltmåned, og 30,1 prosent mer enn samme måned i fjor.

Sjømateksporten økte med 2,1 prosent fra forrige måneds rekordnivå, og havnet på 11,7 milliarder kroner i oktober. Hovedårsaken til økningen er høyere pris og eksportvolum for laks. Økt eksport av sild bidro også til å øke verdien av sjømateksporten i oktober.

Også eksportverdien av metaller unntatt jern og stål var neste dobbelt så høy som for et år siden. Dette endte også på et rekordhøyt nivå, med 8,3 milliarder kroner. Det er metallindustrien som har bidratt mest til oppgangen i industriprisene i det siste, som forklares med økt etterspørsel i forhold til tilgjengelig produksjonskapasitet.

Rekord også i september

I september fikk Norge det høyeste handelsoverskuddet noensinne. Den samlede vareeksporten endte på rekordhøye 129,5 milliarder kroner.

Det var den tredje måneden på rad hvor den samlede eksportverdien har satt ny rekord.

Noe av grunnen er en kald vinter i fjor som førte til at det var lite gass igjen på lager, konkurranse mellom Asia og Europa om flytende naturgass (LNG), lavere tilgang på russisk gass enn normalt og fallende produksjon i land som Storbritannia og Nederland.

Ekstraordinære grep

Som følge av de skyhøye gassprisene tar flere oljegiganter grep. Equinor og deres partnere stanser midlertidig gassinjeksjon på Gina Krog-feltet for å øke gassleveransene til Europa.

Det å injisere gass i et reservoar er for å opprettholde trykket for uthenting av olje.

Analytiker Anders Holte i Kepler Cheuvreux forklarte det som at et oljefelt er en colaflaske. Om du rister på den og åpner flasken så spruter colaen opp, jo mer CO₂ du har i flasken, jo mer trykk får du. Når du injiserer gass så får man den samme effekten ved å opprettholde trykket.

– Dette er et ekstraordinært grep. For Equinor er det viktig å være en stabil og sikker leverandør av gass til Europa. Vi har snudd hver ventil for å produsere mer gass, sa konsernsjef i Equinor, Anders Opedal, under pressekonferanse i forbindelse med kvartalsrapporten.

Også Aker BP har tatt samme grep på Skarv-feltet. Selskapet besluttet i tredje kvartal å midlertidig redusere tilførselen av gass, og heller øke gasseksporten fra feltet «som svar på den globale stramheten i markedet». Det skrev selskapet i kvartalsrapporten.