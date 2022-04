Elon Musk vil kjøpe Twitter for 375 milliarder

Tesla-sjefens bud verdsetter selskapet til 375 milliarder kroner.

VIL KJØPE HELE TWITTER: Etter at investoren kjøpte seg kraftig opp i selskapet legger Musk nå inn bud på hele selskapet, ifølge en kunngjøring levert inn til det amerikanske finanstilsynet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Twitter har et ekstraordinært potensial. Jeg vil få det utløst, skriver Elon Musk i et brev til Twitter-styreleder Bret Taylor.

Det kommer frem i en fersk kunngjøring fra selskapet sendt til det amerikanske finanstilsynet.

Kursen på 54,20 dollar per aksje er 54 prosent over sluttkursen 28. januar, som var første gang Elon Musk kjøpte aksjer i Twitter.

Totalt verdsetter tilbudet selskapet til 43 milliarder dollar, tilsvarende i overkant av 375 milliarder kroner, ifølge Bloomberg.

– Tilbudet er mitt siste og beste tilbud, og om det ikke aksepteres vil jeg bli nødt til å revurdere min posisjon som aksjonær, skriver Musk.

Elon Musk er verdens rikeste mann, og har en anslått formue på 259 milliarder dollar, ifølge Bloombergs milliardærindeks.

Twitter-aksjen stiger rundt 11 prosent i førhandelen, og handles i skrivende stund for 51 dollar per aksje.

Mener budet er for lavt

Analysebyrået Vital Knowledge påpeker at budet er for lavt for aksjonærer og styret i selskapet, ettersom selskapets aksje stod i 70 dollar for under et år siden, skriver Bloomberg.

Musk har ansatt meglergiganten Morgan Stanley som tilrettelegger.

Budet på Twitter inneholder tallkombinasjonen «420» som ifølge Bloomberg ofte knyttes til marijuna, og skriver videre at Musk også brukte denne tallkombinasjonen da han ønsket å ta Tesla av børs i 2018, noe han fikk kritikk av fra det amerikanske finanstilsynet.

Fikk styreplass – takket nei

Budet fra Musk kommer bare halvannen uke etter det første gang ble kjent at han hadde kjøpt 9,2 prosent av aksjene i Twitter.

Samme uke inviterte selskapet Musk til å bli styremedlem i selskapet. Dette takket han senere nei til, noe som ledet opp til spekulasjoner om at han kunne komme til å kjøpe mer av selskapet.

Årsaken er at i det originale tilbudet om styreplass kom det frem at Musk ikke fikk eie mer enn 14,9 prosent av Twitter-aksjene all den tid han satt i styret.

Musk har vært svært aktiv i kommunikasjonen om Twitter på nettopp Twitter de siste ukene. Han har blant annet foreslått at selskapets hovedkontor i San Fransisco skulle bygges om til et tilholdssted for husløse.

Han maste også på Twitter om at de burde få seg en «endre»-knapp, noe selskapet senere sa de arbeidet med.

Det norske Oljefondet eide ved nyttår 0,89 prosent av aksjene i Twitter, noe som på det tidspunktet var verdsatt til 2,7 milliarder kroner. Til og med onsdag kveld hadde Twitter-aksjen steget 18 prosent fra nyttår.