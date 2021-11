Kriserammede Emergy får pusterom fra långivere

Vindkraftselskapet Emergy får utsatt gjeldsforfall etter at obligasjonseiere stemte for forslag.

Kjell Inge Røkke er gjennom Aker-systemet blant aksjonærene til vindkraftselskapet Emergy, tidligere NBT. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

E24 skrev tidligere mandag at Emergy kan få noen ukers betalingsutsettelse på lån.

Obligasjonseierne hadde da gått med på en utsettelse av låneforfall frem til 10. desember.

Men for at dette skulle gå gjennom, var man avhengig av grønt lys fra obligasjonseierne i et annet lån.

Dette forslaget ble lagt frem i starten av november. Selskapet ba her blant annet om at forfall i det ene lånet blir utsatt med tolv måneder, fra 21. november i år til 21. november neste år.

Obligasjonseierne skulle stemme over denne utsettelsen med frist mandag klokken 16, og nå er stemmegivningen gjennomført.

I en melding i 18.00-tiden mandag kveld går det frem at obligasjonseierne stemte for forslaget.

Det betyr at det kriserammede selskapet får et pusterom fra långiverne.

Emergy-krisen

Det har blåst friskt rundt Emergy den siste tiden, etter at selskapet har havnet i pengenød og toppsjefen nylig trakk seg.

Bakgrunnen er at selskapet ikke har klart å få inn penger fra nye investorer, og klokken har tikket ned mot et gjeldsforfall i milliardklassen.

Emergy har satset på vindkraftutbygging i land som Mongolia, Kina og Ukraina. Det har gått med over 1,5 milliarder i underskudd siden oppstarten i 2005.

De siste årene har selskapet i flere tilfeller lent seg på lån fra velstående enkeltaksjonærer for å finansiere løpende drift, ifølge noter i årsregnskapene.

Profilerte folk er med

Blant eierne som har bladd opp er Kjell Inge Røkke og Block Wathne-arving Lars Nilsen.

Ifølge årsregnskapet for 2020 hadde Emergy tre obligasjonslån med et opprinnelig utestående beløp på 941,6 millioner kroner, pluss et lån på 75 millioner euro i datterselskapet East Renewable AB.

Kjell Inge Røkke-dominerte Aker har lånt selskapet 122 millioner kroner. Røkke selv har i tillegg lånt ut 180 millioner kroner.