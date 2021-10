Boreal kjøpes opp av fransk selskap

Kollektivselskapet har 2700 ansatte. Ifølge selskapet vil ikke oppkjøpet føre til endringer for hverken ledelsen eller organisasjonen.

Boreal har ferger og hurtigbåter i Nordland, Finnmark, Møre og Romsdal, Rogaland og Vestland. Her hurtigbåten Godøy. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

Selskapet har busser, trikker, hurtigbåter og ferger i Nordland, Finnmark, Møre og Romsdal, Rogaland og Vestland. Boreals hovedkontor er i Stavanger.

Nå kjøpes selskapet, samt datterselskapene, opp av det franske infrastrukturselskaper Vauban Infrastructure Partners.

Det opplyser selskapet i en melding torsdag kveld.

Transaksjonen forventes å være gjennomført senest innen utgangen av 2022, ifølge meldingen.

– Det er positivt for Boreal å få en ny langsiktig eier med finansiell styrke i en periode med et intensivt byggeprogram, sier konsernsjef Kjetil Førsvoll.

Vauban forvalter rundt seks milliarder euro og har investert i over 60

selskaper innen mobilitet, energiomstilling og sosial og digital infrastruktur på flere områder.

Et av selskapene er Oslofjord Varme, som leverer fjernvarme og fjernkjøling i Osloregionen.

– Konsernet fortsetter arbeidet med det grønne skiftet med full kraft, og har for tiden 10 utslippsfrie fartøy og 55 utslippsfrie busser under bygging, sier konsernsjef Førsvoll torsdag kveld.

I desember i fjor avdekket Sjøfartsdirektoratet alvorlige avvik i selskapet, og samtlige av Boreals ferger og hurtigbåter ble stanset og beordret til kai. Både passasjerer og hundrevis av tonn med laks ble stående fergefast.

Et av sikkerhetsbruddene dreide seg om at rederiet hadde seilt over 100 kilometer med defekt baugport