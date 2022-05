Kraftig resultatløft for Telenor i første kvartal

Telekomselskapet leverer resultater over forventningene i årets første kvartal, men bommer marginalt på omsetningen.

Telenor-sjef Sigve Brekke.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Telekomselskapet la frem ferske kvartalstall tirsdag morgen.

Resultatet etter skatt endte på 7,25 milliarder kroner i løpet av årets tre første måneder, opp fra et negativt resultat på 3,13 milliarder kroner samme periode i fjor.

Telenors ebitda (inntjening før renter skatt og nedskrivninger) øker til 13,2 milliarder kroner fra 12,06 milliarder året før.

På forhånd var det ventet ebitda på 12 milliarder kroner med et nettoresultat på 3,75 milliarder, ifølge data fra Bloomberg.

Inntektene minsker likevel til 27 milliarder kroner fra 28,15 milliarder i fjerde kvartal 2021.

– Topplinjeveksten ble negativt påvirket av utviklingen i fastnettvirksomheten i Norge og den intensiverte konkurransen i Thailand, skriver Telenor i børsmeldingen.

Totalt har Telenor 173 millioner mobilabonnenter ved utgangen av første kvartal. Selskapet hadde ved utgangen av fjoråret 172 millioner abonnenter.

Svekket av kronekurs

– Jeg er spesielt fornøyd med veksten i mobilinntekter og ARPU (inntjening per mobilkunde, journ.anm) i våre nordiske virksomheter. Dette demonstrerer mulighetene som ligger i å tilby kvalitetsnettverk og tjenester i verdens mest avanserte telekommarkeder, sier Telenor-sjef Sigve Brekke i kvartalsrapporten.

I Norge er antallet mobilabonnenter nær uendret på 2,77 millioner. Totalt er det en marginal nedgang i de norske inntektene til 6,15 milliarder kroner, og brutto driftsresultat faller fra 3,13 til 3,00 milliarder sammenlignet med samme periode i fjor.

I meldingen skriver Telenor at styrkningen av den norske kronen var blant årsakene som påvirket inntjeningen for kvartalet negativt.

Totalt skal 500 millioner kroner være barbert bort fra topplinjen grunnet kronens kursbevegelser i kvartalet.

Gjennomført salg

– Salget av Telenor Myanmar ble gjennomført i slutten av kvartalet, og konkluderte dermed en utfordrende prosess i en svært vanskelig situasjon, sier Telenor-sjefen i meldingen.

Telenor etablerte seg i Myanmar i 2014, og datterselskapet Telenor Myanmar vokste seg raskt til å bli en av landets største mobiloperatører.

Med over 18 millioner registrerte kunder i Myanmar kunngjorde Telenor i fjor sommer at virksomheten skulle selges til libanesiske M1 Group for 900 millioner kroner.

Fredag 22. mars ble salget gjennomført, og fikk i forbindelse med transaksjonen utbetalt 50 millioner dollar i betaling.

Salget skjer etter at det ble gjennomført et militærkupp i landet. Telenor forklarte at bakgrunnen for salget var at militærjuntaen i Myanmar krever å få overvåke mobilkommunikasjon.

Telenor har fått mye kritikk for salget av virksomheten i Myanmar. Salget har blant annet blitt politianmeldt av Forum for utvikling og miljø (ForUM), og næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) måtte svare Stortinget på spørsmål om salget senest i februar.

Sluttpakker til de ansatte

I slutten av kvartalet bekreftet Telenor overfor E24 at de hadde tilbudt sluttpakker for til deres ansatte i Norge.

Årsaken skal være at de trenger annen type kompetanse enn før.

– Tilbudet gjelder i utgangspunktet for de fleste medarbeiderne i Telenor Norge AS, med unntak av enkelte kompetansegrupper. Det er en rekke kriterier knyttet til dette, så ikke alle vil få tilbud om sluttpakker, sa kommunikasjonsdirektør Caroline Lunde i Telenor til E24 i slutten av mars.

Selv om selskapet nå tilbyr sluttpakker, har Telenor Norge ikke planer om å redusere det samlede antallet ansatte, opplyste kommunikasjonsdirektøren.

Telenor Norge har 3.400 ansatte fordelt på 23 kontorer i hele Norge, ifølge egne nettsider.