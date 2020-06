Fra krise til krise for riggselskapene

En bølge av finansielle redningsoperasjoner er på gang i den kriserammede riggsektoren, ifølge analytiker. John Fredriksens Seadrill må sanere deler av milliardgjelden – for andre gang på to år.

RIGGEIER: John Fredriksen har en eierandel på 27 prosent i kriserammede Seadrill, som har varslet at selskapet skal inn i gjeldsforhandlinger. Vis mer Ints Kalnins / Reuters

– Vi kan risikere å se den største nedturen noen gang. På riggsiden kan vi komme ned på det laveste antallet rigger siden årtusenskiftet, sier analytiker Oddmund Føre i Rystad Energy til E24.

Han tror rekken av riggselskaper som må rydde opp i gjelden vil vokse seg stadig større. Det skjer kun få år etter forrige oljekrise i 2015.

Nå er offshorebransjen hardt rammet igjen, denne gangen av viruskrisen og oljepriskollapsen. Oljeselskapene har satt bremsene på og kutter i budsjettene.

Det rammer blant annet leverandørene av boretjenester, som ser sine markeder tørke inn.

– Når vi har sett på de ti største riggselskapene så tjener ikke de nok penger til å betjene renter og avdrag på lånene, sier Føre.

Seadrill trenger gjeldsløsning – igjen

Senest tirsdag varslet en av de større aktørene, John Fredriksens Seadrill, at selskapet forbereder seg på en omfattende opprydding av gjelden på 6,6 milliarder dollar, tilsvarende over 60 milliarder dollar.

Seadrill skisserer en løsning hvor en betydelig del av lånene blir gjort om til aksjer, som i praksis betyr en sanering av gjeld.

Det skjer kun to år etter at riggselskapet var gjennom en lignende hestekur. Sommeren 2018 kom Seadrill ut av konkursbeskyttelse etter at selskapet hadde kvittet seg med milliarder av gjeld og fått tilført ny kapital.

Føre sier det er «en bølge av restruktureringer på gang».

Han sikter til at hardt pressede riggselskaper må be sine kreditorer om å gå med på finansielle restruktureringer, hvor deler av gjelden blir kuttet.

– Det er definitivt dramatisk, men de som gjør jobben vil være godt rustet og klar når det kommer en opptur, sier analytikeren.

Tor Olav Trøims riggsatsing Borr Drilling får også merke nedturen. Det hardt pressede riggselskapet fikk inn friske penger i mai og jobber med en finansiell pakke som skal holde det flytende i to år.

De nylig avlagte regnskapsrapportene for første kvartal viser at de syv riggselskapene notert på Oslo Børs hadde et samlet underskudd på 17 milliarder kroner i første kvartal.

Seadrill sto alene for 15 milliarder av tapet etter store verdifall i riggflåten.

Venter flere år med riggkrise

Prognosen til Rystad Energy er at markedet vil snu til en gradvis bedring fra rundt 2022, men at behovet ikke vil være større enn rundt 160 flyterigger i 2025.

Da markedet var på topp var det behov for rundt 250 flyterigger i året.

– Vi forventer ikke at markedet kommer tilbake til høydene fra 2013, sier Føre.

– 2021 blir kanskje enda verre enn i år, før det snur i 2022, sier han.

Analytikeren tror dagens antall riggselskaper vil bli redusert fordi sammenslåinger til mer konkurransedyktige selskaper vil tvinge seg frem.

– Akkurat hvor mange som blir igjen er uklart, men det kan bli tre til fem større selskaper som blir prissettere, og så har du en del nisjeaktører som kan ta jobber over og under den prisen. Det kan gjøre at dette blir en sunn bransje igjen.

– Vi tror på et comeback og et sunt marked når de får restrukturert, og vi tror det er behov for offshore for å fylle volumene vi må ha av olje, legger han til.

Men først må bransjen gjennom en hestekur. Selv om riggselskapene har skrotet rundt 150 flyterigger og omtrent 130 jackup-rigger siden forrige nedtur i 2014 og 2015 er det fortsatt et overtilbud av rigger i markedet, ifølge Føre.

Han tror selskapene blir nødt til å kvitte seg med flere rigger og viser til at også nyere enheter nå blir skrotet.

– Det kan vi forvente å se mer av fremover. Det er ingenting som er fredet.