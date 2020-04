Risikerer store tap: Dette kan bli konsekvensene hvis Norwegian kollapser

Aksjeeiere og noen av kreditorene kan tape praktisk talt alt i en konkurssituasjon, mens norske passasjerer risikerer dyrere billetter, tror eksperter.

KAMP MOT KLOKKEN: Norwegian-sjef Jacob Schram kjemper for at flyselskapet skal overleve. Vis mer Stian Lysberg Solum

10. april 2020

– Når det gjelder aksjonærverdiene er det veldig betinget av om de blir reddet eller ikke, sier investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet.

– Hvis ikke vil mest sannsynlig, dessverre, egenkapitalen være tapt.

Norwegian-ledelsen jobber på spreng for å redde selskapet fra viruskrisen som har rammet hele bransjen.

Kreditorer og aksjeeiere har milliarder på spill.

Men også passasjerer og samfunnet risikerer store tap, ifølge beregninger analyseselskapet Menon Economics har gjort på vegne av Norwegian nylig.

Onsdag la flyselskapet selv frem en skisse til kriseløsning, som viser hvordan de vil sikre seg hele den statlige norske garantipakken på tre milliarder kroner.

Planen innebærer at dagens aksjonærer blir sittende igjen med svært lite av selskapet. Norwegian må nå få med seg kreditorene for å gjennomføre planen.

Norwegian-sjef Jacob Schram har sagt at det er snakk om «uker, ikke måneder» før Norwegian kollapser.

Akkurat når det vil skje uten krisehjelp er ukjent, men flere har gjort estimater på når selskapet vil gå tom for penger.

Storbanken HSBC har regnet seg frem til at kassen er tom i løpet av juni.

Slik vil Norwegian redde selskapet Staten har tilbudt en lånegaranti til Norwegian på tre milliarder, men den er delt opp i tre deler med ulike krav.

Selskapet har innfridd vilkårene i første del som er på 300 millioner, men fremfor å gå omveien ved å først få på plass andre del og så tredje del, satser selskapet på å sikre seg hele pakken på én gang.

For å det til må de både få kreditorene med på rentefritak og de må få på plass mer egenkapital. Til sist må de finne banker som vil garantere for ti prosent av garantien.

I forslaget som ble lansert onsdag legges det opp til en storstilt konvertering av gjeld til aksjer, slik at gjelden reduseres og selskapet kan innfri statens krav for å få krisehjelp.

For dagens aksjonærer betyr forslaget først og fremst at selskapet ber dem stille opp med mer penger, for fjerde gang de siste to årene, men det betyr også at de trolig blir kraftig utvannet – altså at eierandelen deres blir betydelig redusert. Vis mer vg-expand-down

Tror obligasjonseiere risikerer stortap

– I det store bildet, hvis du er obligasjonseier i et konkursscenario i Norwegian, da har du langt på vei tapt alt, sier forvalter Arne Eidshagen i Forte Fondsforvaltning.

Han har tidligere sittet med Norwegian-obligasjoner i rentefondet han forvalter, men har solgt seg ut.

Forvalter Arne Eidshagen i Forte. Vis mer Forte

Norwegian hadde ved utløpet av 2019 flylån på til sammen 22,3 milliarder kroner, finansiert gjennom forskjellige finansinstitusjoner og låneordninger, og i tillegg flere obligasjonslån og store leasingforpliktelser.

– Banker har stort sett pant. Det finnes jo noe pant for obligasjonseiere, men det har gått litt opp og ned hva verdien av pantet er, sier Eidshagen.

Norwegian har tre lån i obligasjonsmarkedet, pluss et såkalt konvertibelt obligasjonslån. Investorene her er alt fra norske rentefond til utenlandske hedgefond.

Lånene er i euro, dollar, svenske og norske kroner. Målt i kroner obligasjonsgjelden på til sammen 5,7 milliarder.

Investorene har sikkerhet for sine krav gjennom pant i flere eiendeler, men Eidshagen mener det er usikkert hva denne sikkerheten er verdt i dagens kriserammede marked.

Ifølge lånedokumentet har et av lånene pant i en hangar på Gardermoen. To lån har pant i avgangstider på Gatwick, mens det konvertible lånet er garantert av det irske datterselskapet Arctic Aviation Assets.

– Om avtalen er god nok til å sikre verdi eller om det er noe verdi nå, det er et åpent spørsmål, sier Eidshagen om Gatwick-pantet.

Norwegian har gitt obligasjonseiere pant i avgangstider på Gatwick. Her fra konsernsjef Jacob Schrams besøk på Gatwick-basen før viruskrisen. Vis mer Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Anslår syv mrd. i dyrere billetter

En av konsekvensene av en eventuell konkurs vil være svekket konkurranse og dyrere billetter for passasjerene i Norge, viser Menon-rapporten.

Menon-rapporten Rapporten Menon Economics laget på oppdrag fra Norwegian har blitt brukt av flyselskapet i forsvarstalen av redningspakken

«Rapporten er på oppdrag for Norwegian, men analysen er uavhengig og er helt og holdent Menons produkt», understreker Menon-partner Gjermund Grimsby.

Grimsby viser til at analysen er et verktøy som myndighetene kan bruke for å vurdere hvor store lånegarantier som er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Menon har regnet på de samfunnsøkonomiske konsekvensene av en eventuell Norwegian-konkurs, uten å ta stilling til sannsynligheten for at flyselskapet vil gå over ende.

Konklusjonen i rapporten er at en redningspakke på inntil 12 milliarder kroner til Norwegian er samfunnsøkonomisk lønnsom, forutsatt at selskapet da har en 80 prosent sjanse for å overleve. Vis mer vg-expand-down

Gjermund Grimsby er partner i Menon og leder avdelingen for strategi, konkurranse og evaluering. Vis mer Skjermdump/Menon

Ifølge partner Gjermund Grimsby har Menon lagt til grunn at det vil ta to år før konkurransen i det norske markedet er tilbake på nivået det var.

«I løpet av disse to årene anslår vi at de reisende ville måtte betale til sammen 7 milliarder kroner mer for sine billetter enn de ellers ville gjort. Dette er en omfordelingseffekt mellom tilbydere av luftfartstjenester og reisende, og ikke et rent samfunnsøkonomisk tap i seg selv», skriver Grimsby til E24.

Det samlede økonomiske tapet for samfunnet beregner Menon til 3,6 milliarder kroner, som følge av økt arbeidsledighet og redusert konkurranse i luftfartsmarkedet.

Analyseselskapet tviler nemlig på at det raskt vil kunne komme inn nye eiere og ta over flyselskapet.

«Selv om Norwegian i en normalsituasjon vil være en potensielt attraktiv oppkjøpskandidat for andre flyselskap, vurderer vi at det i dagens krisesituasjon, hvor de aller flest flyselskap i verden står overfor store likviditets- og markedsmessige utfordringer, det som mindre sannsynlig at det finnes oppkjøpere som vil drive selskapet videre med dagens struktur», skriver Grimsby.

Tapene av jobber er ifølge analyseselskapet «den mest dramatiske samfunnsøkonomiske konsekvensen av en konkurs i Norwegian».

Rapporten viser til at flyselskapet hadde rundt 10.000 ansatte i 2018, og at 2.400 av disse var norske arbeidsplasser.

Som følge av krisen som nå rammer hele økonomien og luftfarten vil det bli vanskelig for mange av de ansatte å finne nye jobber, vurderer Menon.

– Sitter dessverre med svarteper

Aksjonærene som har vært med en stund i Norwegian allerede har sett mye av aksjeverdiene forsvinne. Onsdag var børsverdien 1,35 milliarder kroner.

I dag er det Folketrygdfondet som er største aksjonær, etter at parhestene og Norwegian-grunnleggerne Bjørn Kjos og Bjørn Kise har solgt seg kraftig ned.

Kundene til nettmegleren Nordnet følger på den neste plassen med rett over fem prosent eierandel.

I kapitalstrukturen til et selskap er kreditorene øverst i rangordenen. De kan ha pant for sine krav, men får uansett ikke betalt tilbake mer enn selskapet skylder.

Aksjeeierne står lenger bak i køen. De har muligheten til stor gevinst når det går bra, men sitter med risikoen for å tape alt hvis det går virkelig dårlig.

– I restruktureringsprosesser sitter dessverre aksjonærene med svarteper. Det er flere som skal foran i køen, i første rekke kreditorer og obligasjonseiere, sier Johannesen i Nordnet.

Nordnets investeringsøkonom Mads Johannesen. Vis mer Nordnet

– De fikk mye uflaks

Norwegian var i ferd med å gjennomføre en omfattende restrukturering for å komme tilbake til lønnsomhet, men så slo coronakrisen inn for fullt.

Den har satt hele luftfarten ut av spill og regjeringer verden over kommer nå bransjen til unnsetning i form av ulike krisepakker.

Professor Frode Steen ved Norges Handelshøyskole følger luftfartsbransjen tett. Han mener Norwegian må bli restrukturert ved at langdistanse, der selskapet har slitt med lønnsomheten, blir redusert.

Frode Steen, professor ved Norges Handelshøyskole. Vis mer Hallvard Lyssand/NHH

– Jeg synes det er tidlig å spekulere i konkurs nå, Norwegian har mye bra hvis de bare kan klare en restrukturering av selskapet, skriver Steen i en melding.

Han mener en mulig løsning også burde omfatte å kutte kraftig ned på langdistanse og heller fokusere på Norden og Europa hvor lønnsomheten er bedre.

Steen tror flere forhold har bidratt til svak lønnsomhet på langrutene, inkludert at «kombinasjonen av ny flytype, spesielt tidligere for smalt nettverk, og ulempen med manglende nettverk/mating på andre enden har vært utfordrende og gitt unødig høy risiko».

– Og når de så fikk mye uflaks med langdistanse på toppen ble det dyrt, skriver Steen, som viser til at Norwegian blant annet hadde tekniske problemer med Dreamliner i begynnelsen og nå fremdeles problemene med Rolls-Royce-motorene.

Norwegians talsperson i Norge skriver til E24 at at selskapet ikke har noen kommentar til denne saken, og henviser til selskapets siste børsmelding.