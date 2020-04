Børsraset fortsatte etter marerittkvartal

Wall Street tar med seg nedturen fra det historisk volatile kvartalet inn i det nye, og falt kraftig dagen etter Donald Trumps krisepregede corona-uttalelser.

BRYAN R. SMITH / AFP

Publisert: Oppdatert: 1. april 2020 22:07 , Publisert: 1. april 2020 14:54

Wall Street endte igjen handelsdagen med en nedtur. Årsaken er blant annet den økte frykten blant investorer etter at den amerikanske presidenten Donald Trump ba folket om å forberede seg på to «svært smertefulle» uker. Det hvite hus anslår at mellom 100.000 til 240.000 mennesker i USA vil dø av coronaviruset.

I løpet av handelsdagen uttalte også guvernøren i New York, Andrew Cumo at han stenger alle lekeplasser i staten, og informerte også om at statens corona-prediksjon viser en høy dødsrate gjennom juli, og at det nå er mer enn 83.000 smittetilfeller.

Slik endte det på Wall Street onsdag:

Dow Jones falt 4,44 prosent

Nasdaq Composite ned 4,41 prosent

S&P 500 falt 4,41 prosent

Krisekvartal

Tirsdag var den siste handelsdagen på Wall Street i første kvartal, og investorene la en periode med historiske svingninger i markedet bak seg.

Kvartalet ble det verste første kvartalet noensinne for Dow Jones-indeksen, som representerer 30 store selskaper på børs i USA. Indeksen stupte 22 prosent i løpet av kvartalet.

Samtidig falt S&P 500 19,6 prosent, og hadde dermed sitt verste første kvartal siden 1938, ifølge CNBC.

Flere arbeidsledige

Onsdag viser en undersøkelse fra ADP Employer Services at antall sysselsatte i den private sektoren i USA falt med 27.000 personer i mars, som følge av coronakrisen. På forhånd ventet analytikere en nedgang på 180.000, ifølge MarketWatch.

ADP understreker at undersøkelsen omfatter alle ansatte som fortsatt er registrert hos bedriftene. Det vil si at man ikke er registrert som arbeidsledig, til tross for at antall arbeidstimer er redusert til null.