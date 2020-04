Kundene strømmer til Netflix under coronakrisen

Strømmegiganten fikk 15,77 millioner nye betalende abonnenter i løpet av første kvartal.

TIGERKONGEN: Joe Exotic har hovedrollen i den kontroversielle dokumentarserien «Tiger King», som har vært en av Netflix største suksesser den siste tiden. Vis mer Netflix US

Publisert: Oppdatert: 21. april 2020 22:39 , Publisert: 21. april 2020 22:02

Det viser selskapets ferske kvartalsrapport som ble lagt frem tirsdag kveld.

Netflix anslo i januar at det ville få syv millioner nye betalende abonnenter i løpet av årets tre første måneder.

Samlet var det ved utgangen av første kvartal 182,86 millioner mennesker som hadde et løpende abonnement på Netflix. Dette venter strømmeselskapet at vil øke til 190,36 millioner i løpet av inneværende kvartal, men anslagene her understrekes å være svært usikre.

Veksten i antallet brukere kommer særlig i Europa, Midtøsten og Afrika. Her fikk Netflix nærmere syv millioner nye abonnenter i første kvartal. I USA og Canada var økningen til sammenligning 2,3 millioner.

Asia som tidlig ble rammet av coronapandemien var også ivrige brukere av Netflix i første kvartal. Her steg antallet betalende brukere med 3,6 millioner til totalt nærmere 20 millioner.

Dollar-smell

Selskapets inntekter havnet på 5,77 milliarder dollar, tilsvarende over 61 milliarder kroner i kvartalet. Det var like over analytikernes forventninger på 5,76 milliarder dollar, ifølge Refinitivt, skriver CNBC.

Netflix legger også til at en sterk dollar gjør at inntektene fra internasjonale kunder er lavere enn de kunne vært. Selskapet opplyser at valutaproblematikken har hatt en negativ påvirkning på resultatet med 115 millioner dollar.

«Vi venter at folk vil se mindre og at veksten i medlemskap vil gå ned når folk ikke lenger er innesperret hjemme, noe vi håper er snart», skriver Netflix i rapporten.

Resultatet per aksje havnet på 1,57 dollar per aksje, noe som er noe under analytikernes anslag på 1,65 dollar. Samtidig er det en betydelig forbedring fra kvartalet før da resultatet havnet på 1,30 dollar per aksje.

Aksjen klatrer etter børs

Aksjonærene virker å være mer eller mindre fornøyde med kvartalsrapporten, og sender aksjen opp rundt 3,5 prosent i etterhandelen.

Hittil i år har Netflix vært en av de store vinnerne på Wall Street med en oppgang på mer enn 30 prosent, før oppgangen i etterhandelen.

En rekke analytikere har pekt på nettopp Netflix som en av de store vinnerne under coronakrisen, på grunn av at flere milliarder mennesker verden over er bedt om å holde seg hjemme.

Samtidig har enkelte analytiker advart om at kunder kan komme til å kansellere sine abonnementer om de mister jobben eller opplever lønnskutt, skriver CNBC.

Tiger-suksess

Men krisen har allerede ført til en gigantsuksess for Netflix.

Da store deler av verden mer eller mindre stengte ned i løpet av en uke i mars, begynte «en hel verden» å se den kontroversielle dokumentarserien «Tiger King: Drap, kaos og galskap».

Serien tar for seg historien rundt de to rivalene Joe Exotic og Carol Baskin som begge driver ulike former for tigerparker i USA. Den nå åtte episoder lange serien har fått enorm oppmerksomhet verden over i løpet av de siste ukene.

Selv om kundene strømmer til og interessen for selskapets innhold sjeldent har vært høyere, har også Netflix en utfordring fremover. På grunn av coronakrisen er filmingen av nye produksjoner stanset nær sagt overalt.

Netflix mener dette i liten grad vil ramme produksjonene som er planlagt lansert i andre kvartal, men at fremtidige lanseringer kan bli rammet.