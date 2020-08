Tesla og Apple øker på Wall Street etter aksje-splitt

Indeksene på Wall Street runder av en sterk august-måned, samme dag som både Tesla- og Apple-aksjen splittes.

Publisert: Oppdatert: 31. august 2020 19:28 , Publisert: 31. august 2020 15:05

Etter en blandet børsmorgen i Asia, og en tilsvarende utvikling på de europeiske børsene, spriker også indeksene på Wall Street mandag ettermiddag.

Aksje-splitt for teknologi-gigantene Tesla og Apple preger store deler av august siste handelsdag.

Slik ser det ut midt i handelsdagen:

Dow Jones er opp 0,44 prosent

Nasdaq øker med 3,39 prosent

S&P 500 er opp 2,14 prosent

Ved 18.30-tiden har oljeprisen (Brent spot) sunket med 0,17 prosent, og selges for 45,78 dollar fatet. Et fat amerikansk lettolje (WTI) handles for 43,03 dollar.

Før helgen avsluttet de tre indeksene med oppgang, der S&P 500 noterte sin syvende dag på rad med fremgang.

Både S&P 500 og Dow Jones ligger nå an til sin beste august-måned siden 1984, ifølge CNBC. Før dagens utslag har de to indeksene steget henholdsvis 7,2 og 8 prosent så langt i august.

Endringer i Dow Jones

Mandag markerer også endringer i Dow Jones-indeksen, etter at aksjesplitten i Apple har blitt offisiell.

Splittingen innebærer at én Apple-aksje blir til fire, og at de nåværende aksjonærene dermed får tre nye aksjer per aksje de eier.

Aksjen handles nå for 129,48 dollar, opp 3,75 prosent.

Grepet fra Apple har ført til endringer i Dow Jones-indeksen for å opprettholde vektingen i teknologiselskaper. Som et resultat er Exxon Mobil tatt ut, og IT-konsernet Salesforce tar over plassen.

Samtidig går våpenprodusenten Raytheon og legemiddelgiganten Pfizer ut av indeksen. Inn for disse kommer bioteknologiselskapet Amgen og industrileverandøren Honeywell.

Tesla-splitt

Også aksjene i Tesla splittes for første gang mandag. Her blir én aksje til fem aksjer.

Tesla-aksjen har klatret med over 72 prosent siden de annonserte aksje-splitt 11. august, og prisreduksjonen kan føre til at flere vurderer å investere i selskapet.

I 18.30-tiden har Tesla steget med 8,51 prosent på Nasdaq, og selges for 480,34 dollar per aksje.

