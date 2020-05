Siste brikke falt på plass i Norwegians «kreditorfrieri»

Norwegian-ledelsen har sakte, men sikkert fått på plass støtten de trengte for å få gjennom redningspakken. Mandag kom det siste formelle samtykket fra selskapets obligasjonseiere.

Kreditorene i obligasjonslånet NAS07 har nå stemt for redningspakken med et overveldende flertall.

Det kommer frem i en børsmelding fra Norwegian.

Dermed har Norwegian nå fått alle de formelle samtykkene de trenger fra obligasjonseierne for å gjennomføre redningspakken og konvertere 3,58 milliarder kroner i obligasjonsgjeld til nye aksjer i selskapet.

Meldingen kommer etter at Norwegian tidligere på dagen mandag annonserte hvordan aksjene i emisjonen skal fordeles.

Ifølge opplysninger fra Nordic Trustee, som gjennomførte obligasjonseiermøtet, var oppslutningen 99,17 prosent for endringene i lånet som selskapet har foreslått.

Da den første runden med obligasjonseiermøter ble avholdt 1. mai var det syltynne marginer om å gjøre. Selskapet fikk nok støtte (minst 67 prosent) i alle obligasjonslånene unntatt NAS07-lånet.

Dermed måtte man gå en ny runde med kreditorene i NAS07. Norwegian fikk relativt raskt på plass nok støtte i NAS07-lånet allerede to dager senere. Formelt sett måttet det imidlertid innkalles til et nytt obligasjonseiermøte for å få et gyldig vedtak og det er dette som nå er gjort.

I innkallingen til mandagens møte som ble sendt ut 3. mai kom det frem at de hadde blitt eenige om noen bedringer i vilkårene som gjaldt både NAS07- og NAS08-lånene.

Slik ble det stemt i de ulike lånene til Norwegian i den første runden:

I NAS07 gikk 62,07 prosent av stemmene mot ja

I NAS08 ble det en tilslutning på 89,25 prosent

I NAS09 var tilslutningen 97,91 prosent

I det konvertible lånet ga 85,07 prosent tilslutning

NAS07-lånet er på 250 millioner euro (2,77 milliarder kroner) før konvertering. Dette og NAS08-lånet (i svenske kroner) ble også restrukturert i fjor høst. Da gikk kreditorene med på å utsette forfallsdatoen i bytte mot å få pant i Norwegians slots på Gatwick (landing- og avgangstillatelser).

Kvitter seg med minst 12,7 milliarder i gjeld

Redningspakken til Norwegian er stor og kompleks, og den omfatter langt mer enn obligasjonsgjeld. Selskapet gjennomfører også en emisjon som skal hente inn 400 friske millioner kroner og man gjennomfører også en konvertering av leasinggjeld.

Målet er å styrke selskapets finanser, både for å styrke selskapet generelt, men også for å innfri kravene regjeringen har satt for at Norwegian skal få tilgang på 3,0 milliarder i statsgaranterte lån.

Det skal etter planen konverteres om lag 9,1 milliarder kroner i leasinggjeld, som kombinert med konverteringen av obligasjonsgjeld vil innebære at Norwegian kvitter seg med 12,7 milliarder kroner i gjeld.

På toppen av dette er det muligheter for ytterligere gjeldskonvertering.

Selskapet har både sikret seg en betalingsordning (pay-by-the-hour) med leasingselskapene, som betyr at Norwegian kun betaler for hvor mye de faktisk bruker flyene de leaser frem til neste påske. I tillegg er det mulig at annen leverandørgjeld også konverteres til aksjer.