Toppår for Smedvig - tjente 656 millioner

Smedvig-konsernet, med Anna Margaret Smedvig i spissen, kan se tilbake på et strålende fjorår med et resultat før skatt på 656 millioner kroner. Det er det nest beste året siden 2006.

Anna Margaret Smedvig er styreleder i Smedvig-konsernet. Vis mer Jon Ingemundsen

Publisert: Oppdatert: 1. juli 2020 10:47 , Publisert: 1. juli 2020 10:32

I det rykende ferske årsregnskapet som sendes til Brønnøysund i dag kommer det fram at Smedvig-konsernet hadde driftsinntekter på 1,65 milliarder kroner i fjor mot 706 millioner kroner i 2018.

Resultatet før skatt endte på 656 millioner kroner mot 97 millioner kroner i 2018. Resultatforbedringen skyldes i all hovedsak gevinst ved salg av verdipapirer, heter det i årsberetningen.

Men også posten «salgsinntekter» har hatt en fin økning fra 232 millioner kroner i 2018 til 519 millioner kroner i 2019.

En av Norges rikeste kvinner

Egenkapitalen i Smedvig-konsernet er på 4,572 milliarder kroner og det er satt av 40 millioner kroner til utbytte til de tre eierne; Anna Margaret Smedvig (78 prosent), Hjørdis Kluge Smedvig (12 prosent) og Julia Smedvig Hagland (10 prosent).

I årsberetningen kommer det også fram at Smedvig skal satse enda mer på innovative løsninger og at det er satt ned et eget team som skal utarbeide en egen innovasjonsstrategi i løpet av inneværende år.

Rundt 12 milliarder kroner forvaltes fra Stavanger og London i Smedvig-familiens selskaper. Konsernet har en stor eiendomsportefølje i Norge og store finansplasseringer utenlands - blant annet innen private equity.

Det er Anna Margaret Smedvig som styrer Smedvig-familiens milliardformue fra London gjennom sin eierpost på 78 prosent. Hun overtok styringen etter sin far Peter T. Smedvig i 2016 og er dermed en av Norges rikeste kvinner. De resterende 22 prosentene eies av farens søster, Hjørdis Kluge Smedvig, og hennes datter Julia Smedvig Hagland.

– Trives godt i Stavanger

Anna Margaret Smedvig ønsker ikke å gi noen kommentarer til årsregnskapet for 2019, men i forbindelse med Aftenbladets serie «Finansfamiliene» uttalte hun at hun på sikt planlegger å flytte hjem til Stavanger.

– Jeg trives veldig godt i Stavanger hvor jeg har både familie og gode venner. Jeg har også en leilighet her. Etter at jeg tok over som styreleder har jeg vært i byen ofte.

Aller første gang Anna Margaret Smedvig uttalte seg offentlig, var i mars i 2018 i forbindelse med åpningen av Norges første campushotell, Ydalir, på Ullandhaug. Dette var Smedvig-familiens gave til hjembyen og Universitet i Stavanger i forbindelse med 100-årsjubileet i 2015. Da ga hun uttrykk for at hun kjente på det store ansvaret over å forvalte familieformuen på 12 milliarder kroner.

Det gjentok hun også i intervjuet med Aftenbladet i januar i år.

– Å ta over som styreleder er både en ære og et stort ansvar. Jeg er heldig som alltid har hatt en støttende far, både personlig og i forhold til familiebedriften. Selv om han er pensjonert, er han fremdeles en god rådgiver for meg, sier Anna Margaret Smedvig, som ble mamma for første gang i mars i fjor.