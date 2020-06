Facebooks børsverdi falt med 426 milliarder på én dag

Sosiale medier tynget på Wall Street, som endte kraftig ned fredag.

Unilever står bak iskremmerket Ben & Jerry’s, såpemerket Dove, og en rekke andre merkevarer. Fredag sluttet selskapet seg til en boikott mot Facebook, med formål om å redusere hatprat og oppfordringer til vold. Vis mer Petra Lindell / TT / TT NYHETSBYRÅN

Publisert: Oppdatert: 26. juni 2020 23:22 , Publisert: 26. juni 2020 19:08

Merkevaregiganten Unilever trekker annonsene på Facebook og Twitter i USA ut året grunnet «polarisert atmosfære» i landet. Det skriver blant andre CNBC, som viser til en e-mail nyhetskanalen har fått tilsendt fra selskapet.

Unilever sier at den polariserte atmosfæren i USA frem mot presidentvalget gjør at selskaper har et ansvar for å handle.

Selskapet slutter seg til en stadig lengre liste med selskaper og varemerker som har sagt de vil slutte å kjøpe annonser på Facebook. Årsaken er en oppfatning om at sosiale medier-kjempen ikke evner å slå ned på hatprat og oppfordringer til vold.

Facebook-aksjen falt 8,32 prosent fredag. Det førte til at selskapets børsverdi falt med 426 milliarder kroner på papiret, viser E24s utregninger. Aksjefallet er selskapets største siden mars.

Tar grep

Twitter-aksjen falt også. Kursen var ned 7,4 prosent.

Etter meldingen fra Unilever og de påfølgende aksjeutslagene, tok Facebook-sjef Mark Zuckerberg grep. Facebook skal fra nå av merke, men ikke fjerne «nyhetsverdige» innlegg som bryter retningslinjene, opplyste Zuckerberg i et langt innlegg på sin egen Facebook-side samme kveld.

Dermed følger Facebook etter Twitter, som for ikke lenge siden merket meldinger fra USAs president Donald Trump for første gang.

– Vi utvider våre annonseregler til å forby påstander om at folk fra en bestemt rase, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religiøs tilknytning, kaste, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller immigrasjonsstatus, er en trussel mot andres fysiske trygghet, helse eller overlevelse, skriver Facebook-sjefen.

Kritikk

Facebook har fått kritikk fordi de har latt være å fjerne innlegg som ellers bryter med retningslinjene, med henvisning til at de har offentlig interesse.

– Vi kommer snart til å begynne å merke noe av det innholdet vi lar være å ta ned fordi det anses å ha nyhetsverdi, slik at folk kan vite det når det er tilfelle, skriver Zuckerberg.

Facebook vil også la folk dele slikt innhold «for å fordømme det».

– Men vi vil legge til et varsel som forteller folk at innholdet de deler, kan bryte med våre retningslinjer, sier Zuckerberg.

Kraftig børsfall

De tre toneangivende aksjeindeksene på Wall Street falt fra start fredag ettermiddag, og etter en knapp time med handel hadde nedgangen tiltatt. Slik gikk indeksene ved stenging:

Dow Jones ned 2,84 prosent

Nasdaq Composite ned 2,59 prosent

S&P 500 ned 2,42 prosent

Den brede nedgangen kommer etter at de amerikanske delstatene etter flere delstater stenger ned virksomheter igjen etter økte smittetall. Texas, Florida og California rapporterte 5.000 nye smittetilfeller av coronaviruset torsdag - og Florida rapporterte 9.000 fredag, ifølge Financial Times. Texas-guvernør Greg Abbott meldte fredag at smitteøkningen betydde at barer må holde stengt og det vil tas grep rundt folkesamlinger utendørs.

– Folk burde være bekymret for det som skjer i solbeltet og den dramatiske økningen i tilfeller vi har sett, sier Yousef Abbasi, strateg for globale markeder ved StoneX til Bloomberg.

Bankaksjer falt

Før åpningstid leverte Nike sin ferskeste kvartalsrapport, som ifølge CNBC ikke innfridde forventningene i markedet. Nike-aksjen falt 7,62 prosent.

Ellers er aksjer i flere banker på vei nedover, etter at USAs sentralbank, Federal Reserve publiserte resultatet av en stresstest av landets storbanker. Den viste at enkelte banker kan nærme seg et minimumsnivå på kapitalen i situasjoner som er knyttet til viruspandemien. Federal Reserve ba i den forbindelse bankene om å holde igjen på utbetalinger til aksjonærene, som utbytte og tilbakekjøp av aksjer.

Bank of America og JP Morgan var blant aksjene som falt, henholdsvis 6,35 og 5,48 prosent. Det samme var Wells Fargo og Goldman Sachs, henholdsvis 7,42 og 8,65 prosent.