Stor pågang for å investere i Norwegian: – Kapitalinnhentingen er overtegnet

Meglerhusene som Norwegian har hyret inn melder nå om kapitalinnhentingen er overtegnet på en halvtime. Dermed blir det ikke plass til alle som ville bidra med totalt seks milliarder kroner til flyselskapet.

Illustrasjonsbilde Vis mer byoutline Heiko Junge

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Norwegian melder fredag morgen at det har mottatt nok tegninger slik at kapitalinnhentingen i selskapet er overtegnet.

Det er DNB Markets i samarbeid med ABG Sundal Collier som står for gjennomføringen av kapitalinnhentingen.

– Det føles veldig godt å få denne støtten fra markedet når vi er på oppløpssiden av et langt og utfordrende løp, sier konsernsjef Jacob Schram i Norwegian i en uttalelse til E24.

– Den store interessen om å få være med på laget i Norwegian fremover tar vi til inntekt for at troen på selskapets strategi og planer for fremtiden er sterk, fortsetter han.

Norwegian er nå inne i sin andre restrukturering i løpet av coronapandemien. Den nåværende runden begynte for alvor da Norwegian søkte konkursbeskyttelse i Irland og Norge i november og desember i fjor.

Siden den gang har prosessen pågått i de to domstolene og det har blitt forhandlet med ulike kreditorer. Rett før påske ga den irske domstolen klarsignal for planen som Norwegian og rekonstruktøren har utarbeidet.

– Restruktureringen vi er i ferd med å gjennomføre nå vil posisjonere oss godt når luftfarten igjen vil ta seg opp. En ny finansiell struktur, en forenklet organisasjonsstruktur, og et tydelig og godt tilbud til kundene er alle viktige forhold som gjør oss godt rustet for tiden fremover, sier Schram.

De seks milliardene skal hentes inn slik:

Inntil 1,875 milliarder i såkalt hybridkapital fra eksisterende kreditorer, hvorav den norske stat har sagt den stiller med 1,5 milliarder

Inntil 395 millioner i en emisjon rettet mot eksisterende aksjonærer

Minst 3,73 milliarder i en rettet emisjon mot utvalgte investorer, samt mindre kreditorer med krav under 2,5 millioner

Fredriksen, Sundt og store fond bidrar

I den rettede emisjonen er det fra før kjent at Norwegian har fått meg seg seks hjørnesteinsinvestorer.

De seks er John Fredriksens investeringsselskap Geveran Trading, Sundt-familien, Folketrygdfondet, DNB Asset Management, Ludvig Lorentzen og partnere, samt Nordea Investment Management.

Norwegian har fredag offentliggjort prospektet for emisjonen, men det fremkommer ikke der hvor mange aksjer hver av disse hjørnesteinsinvestorene faktisk vil bli tildelt.

Norwegian har tidligere opplyst at disse samlet sett vil bli tildelt aksjer for 2,855 milliarder kroner i emisjonen.

Norwegian-aksjen kan kjøpes på to måter – til ulik pris

Som et resultat av strukturen i restruktureringen av Norwegian finnes det nå to måter å kjøpe Norwegian-aksjer på:

Man kan kjøpe aksjen på vanlig måte – til en pris på 35,60 kroner

Man kan kjøpe tegningsretter til 17,65 per stykk, som gir rett til å kjøpe nye Norwegian aksjer til 6,26 kroner for hver tegningsrett man har – totalprisen blir altså 23,91 kroner

Hvis man vil kjøpe aksjer sparer man altså 11,69 kroner, tilsvarende en rabatt på 33 prosent, ved å gå veien om tegningsrettene.

(Kursene er hentet klokken 10:05 fredag formiddag).

Tegningsrettene ble tildelt de som eide Norwegian-aksjer per børsslutt på tirsdag denne uken. Fra og med fredag 7. mai og til og med 19. mai kan disse handles fritt på børs, og kursen på tegningsrettene kan dermed endre seg.

Fristen for å tegne seg for å kjøpe aksjer er 21. mai.

Avhengig av prisutviklingen i tegningsrettene og aksjene, vil forholdet mellom de to ulike veiene kunne endre seg. Prisen for de nye aksjene blir uansett 6,26 kroner per tegningsrett man eier.

