Aker Solutions snudde bunnlinjen i første kvartal: Venter fortsatt lavere omsetning i 2021

Selv om oljeskattepakken har bidratt til at det er mye aktivitet på norsk sokkel, har ikke alle pilene snudd for oljeservicegiganten Aker Solutions helt ennå. Samtidig knyttes hele 35 prosent av nye ordrer seg til det grønne skiftet.

Kjetel Digre, konsernsjef i Aker Solutions. Arkivbilde. Vis mer byoutline Stian Lysberg Solum

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Oljeservicekonsernet Aker Solutions slapp onsdag resultatene for første kvartal, det første hele kvartalet selskapet har hatt etter at sammenslåingen med Kværner ble gjennomført før jul.

Etter den dramatiske situasjonen i oljenæringen i fjor, da oljeprisen kollapset ettersom verden stengte ned under pandemien, ser Aker Solutions nå «økt markedsaktivitet».

Selskapet opplyser at de per nå kjemper om anbud for totalt 78 milliarder kroner, og at rundt 30 prosent av dette er knyttet til energiomstilling og det grønne skiftet.

Aker Solutions skriver at den midlertidige oljeskattepakken på norsk sokkel «er ventet å utløse sanksjoneringen av mer enn 30 nye prosjekter innen utgangen av 2022».

Selskapet ser at etterspørselen etter innledende studier og ingeniørarbeid (Feed-kontrakter) «er høy» og at de forventer at flere prosjekter i tidlig fase vil gå over til Feed-arbeid i andre halvår i år.

Oljeselskapene er nødt til å modne frem prosjektene og gjøre slike studier og innledende ingeniørarbeid nå, hvis man skal rekke å ferdigstille utbyggingsplanene før skattepakkens frist den 31. desember 2022.

Her er nøkkeltallene til Aker Solutions for første kvartal: Omsetningen endte på 6,47 milliarder, ned fra 8,60 milliarder på samme tid i fjor

Brutto driftsresultat (EBITDA) endte på 429 millioner, opp fra −3 millioner

Resultat før skatt endte på 206 millioner, opp fra −988 millioner

Resultat etter skatte endte på 27 millioner, opp fra −857 millioner I første kvartal i fjor skrev Aker Solutions ned verdier for 548 millioner, mot 2 millioner i år. Dette utgjør dermed en god del av resultatforbedringen på 884 millioner. I tillegg til dette bokførte Aker Solutions en gevinst på 125 i brutto drifsresultat etter et positivt utfall i meglingen etter Nordsee Ost-prosjektet. Daværende Kværner sendte i 2012 inn et krav etter prosjektet. I første kvartal tilkjente en domstol i Tyskland Aker Solutions totalt 698 millioner kroner og beløpet er nå mottatt. Ettersom det meste av beløpet var bokført som en fordring, er det kun en mindre gevinst relativt sett. Aker Solutions endte mars med en kontantbeholdning på 794 millioner. Medregnet tilgjengelig kreditt har selskapet en likviditetsbuffer på 8,5 milliarder. Vis mer vg-expand-down

Et av prosjektene som allerede er vedtatt etter skattepakken er satellitten Valhall Hod. Byggingen av den ubemannede brønnhodeplattformen er nå i gang på Aker Solutions-verftet i Verdal.

Der har man også akkurat ferdigstilt plattformunderstellet til den femte plattformen på Johan Sverdrup-feltet, mens man på verftet på Stord har fullført første fase i byggingen av de 11 betongunderstellene til de flytende havvindmøllene på Hywind Tampen.

Venter fortsatt lavere omsetning i 2021

Aker Solutions satser tungt på å øke inntektene sine utenfor klassiske olje- og gassprosjekter, innen leveranser til blant annet havvind, karbonfangst, hydrogen og elektrifisering.

Rundt 35 prosent av nye ordrer som kommer inn er nå knyttet til disse satsingsområdene.

– Vi vil opprettholde vår ledende markedsposisjon for leveranser av komplette olje- og gassprosjekter. Samtidig vokser vi virksomheten for fornybar energi og lavkarbonløsninger for olje og gass raskt, sier Kjetel Digre, konsernsjef i Aker Solutions i børsmeldingen.

Totalt fikk Aker Solutions inn ordrer for 9,4 milliarder kroner i første kvartal. Book-to-bill, altså nye ordrer målt mot omsetningen, endte dermed på 1,5 ganger og ordrereserven steg til 41 milliarder.

– Når vi går fremover er den sterke ordrereserven i alle våre segmenter et viktig fundament for våre vekstambisjoner, sier Digre videre.

Aker Solutions opplyser at selskapet fortsatt venter en noe lavere omsetning i 2021 samlet sett enn i 2020, slik man anslo tidligere i år.

Guidingen for 2021 er «uendret», noe som også betyr at underliggende brutto driftsmargin (justert EBITDA) er ventet å økte fra rundt 5,5 til 6,0 prosent.