Pilot- og kabinforeningene raser over Norwegian-bonusene: «Usmakelig» og «umusikalsk»

Etter at E24 kunne avsløre nye og ukjente millionbonuser til Norwegian-ledelsen har reaksjonene ikke latt vente på seg. De ansattes tillitsvalgte steiler over at bonusene kom mens mange av medlemmene har vært permittert og fått fryst eller redusert lønn.

Leder for kabinansatte i Norwegian, Rene-Charles Gustavsen, avbildet utenfor Stortinget i november i forbindelse med spørretimen der det var varslet spørsmål om en redningspakke til luftfarten. Vis mer byoutline Stian Lysberg Solum

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg ble rasende da jeg så saken i går kveld. Det er som å få et slag i ansiktet. Det er så usmakelig, sier Rene-Charles Gustavsen, leder i Norwegian Kabinforening i Parat, til E24.

– For oss ansatte ser det ut som tidligere styre og ledelse har bevilget seg store bonuser, mens vi ansatte har blitt bedt om å gå ned i lønn, vært permittert og vært usikre på fremtiden, fortsetter han.

– Det er faktisk de tusenvis av ansatte i Norwegian som har vært med på å bygge opp dette selskapet. Med tanke på tiden vi er i synes jeg dette er umusikalsk, sier Alf W. Hansen, leder i Norwegian Pilot Union

Det var tirsdag kveld E24 kunne fortelle om hittil ukjente bonuser som har blitt utbetalt til toppledelsen i Norwegian.

Bonusene kommer på toppen av den nye bonus- og opsjonsordningen som ble kjent i forkant av generalforsamlingen i juni.

Den nylig sparkede konsernsjefen Jacob Schram og etterfølgeren Geir Karlsen (som var finansdirektør) fikk begge hver sin bonus på et tosifret millionbeløp.

Resten av ledelsen fikk også bonus, men i en «mindre målestokk».

De såkalte «retention»-bonusene ble utbetalt for å sikre at nøkkelpersoner i ikke forlater Norwegian når selskapet nå akkurat har forlatt konkursbeskyttelsen og forsøker å reise seg etter coronakrisen.

Les også Norwegians toppledelse mottok hittil ukjent millionbonus i mai

– Vi er mest glad i at folk får lønn for den jobben de gjør. Jacob Schram har i sin tid jobbet for et system der man også har bonusordninger for flere enn bare toppledelsen, sier Alf Hansen i pilotforeningen.

– Har dere i pilotforeningen fått reaksjoner på bonusene fra medlemmene?

– Ja, det har vi. De aller fleste i selskapet har jo fått lønnsfrys og selskapet står i en vanskelig situasjon. Mange har hatt det tungt i denne tiden og står på. Vi skal bidra til at Norwegian lykkes, men det bør alle i selskapet gjøre, sier Hansen.

Norwegian har under coronakrisen gått fra rundt 10.000 til 2.000 ansatte, og kuttet ut både langdistansesatsingen og andre deler av virksomheten.

Les også Norwegian-ansatte vil også ha bonusordning, ikke bare lønnsfrys

Ny styreleder lover ny kurs

Den nylig avgåtte styrelederen i Norwegian, Niels Smedegaard, var med på å bevilge ekstrabonusen. Han sa til E24 at lønnsvilkårene må være slik at man både «tiltrekker seg og beholder dyktige ansatte».

– Jeg har konkrete eksempler på Geir, Jacob og andre under forløpet (coronakrisen, journ.anm.) har blitt kontaktet. Det er klart at de er attraktive personer, sa Smedegaard og fortsatte:

– Vi skal ikke tilby de høyeste og beste lønningene, men sikre at man brenner for å komme gjennom og sikre en suksessfull omstilling av Norwegian. Jeg mener det er fornuftig med tanke på konkurransesituasjonen i industrien.

Den nye styrelederen i Norwegian, Svein Harald Øygard, ønsket tirsdag ikke å kommentere ordningene som ble vedtatt i Niels Smedegaards tid.

På spørsmål om hva som vil bli praksis fremover sa Øygard at «under det nye styret vil være uaktuelt med ordninger på et slikt nivå som tildelt den tidligere konsernsjefen», Jacob Schram.

Han forsvarte samtidig at Geir Karlsen får godt betalt:

– Finansdirektørens godtgjørelse for å ha gjennomført restruktureringen kan dog etter mitt syn forsvares, hensyntatt den enorme arbeidsinnsatsen alle har opplevd at han har lagt inn, hvilket bidro til at selskapet nå igjen er klar til å tilby flere tusen flyginger og bevare selskapet og mange arbeidsplasser, sa Øygard.

Les også Schram kom med eget forslag: – Kunne spart selskapet for hele etterlønnen

– Hyggelig å høre det han sier

Lederen av kabinforeningen, Rene-Charles Gustavsen, sier at de nå opplever at det ser ut som det nye styret «har tatt tak i denne ukulturen» i forbindelse med avgangen til konsernsjef Jacob Schram.

– Skal ledelsen ha ansatte med seg kan de ikke fortsette å bevilge seg store bonuser på bekostning av oss ansatte, sier Gustavsen.

– Hvordan tolker pilotforeningen det styrelederen sier om at slike utbetalinger er uaktuelt fremover?

– Jeg kan bare spekulere i hva som faktisk vil skje, men det er hyggelig å høre det han sier, sier Hansen.

– Hvordan ser dere på lederbyttet som nå har skjedd?

– Vi kjenner jo Geir Karlsen fra før og han er jo finansielt genial, sier Hansen.

Han forteller at de ikke har hatt så mye med Karlsen å gjøre direkte, men at de har hatt møter med han.

– Han kommer jo fra Fredriksen-systemet og er en dreven forretningsmann, men han er direkte og real. Det setter vi stor pris på, sier Hansen.