Yara med milliardutbytte og ny, grønn enhet

Yara økte overskuddet i fjerde kvartal. Gjødselselskapet varsler samtidig at det skal satse på en ny grønn enhet for ammoniakk.

Det viser kvartalsrapporten tirsdag.

Yara legger frem et resultat etter skatt på 246 millioner dollar for fjerde kvartal, opp fra 199 millioner dollar i tilsvarende periode året før.

Omsetningen landet på 2,93 milliarder dollar, ned fra 3,03 milliarder på samme tid året før.

Samtidig foreslås et milliardutbytte til aksjonærene og Yara varsler at det setter opp en ny grønn enhet for ammoniakk.

Foreslår milliardutbytte

Yara foreslår et årlig utbytte til aksjonærene på 20 kroner per aksje. Med dagens antall aksjer i selskapet tilsvarer det en samlet utbetaling på 5,4 milliarder kroner.

– Yara leverer sitt tiende kvartal med forbedret kapitalavkastning, med økte leveranser og produksjon som utligner økte energikostnader, sier konsernsjef Svein Tore Holsether.

De samlede leveransene steg til 9,3 millioner tonn fra 9,1 millioner tonn i perioden, ifølge kvartalsrapporten.

På forhånd hadde analytikerne sett for seg en nedgang i overskuddet.

Ifølge estimater fra TDN Direkt ventet de et resultat etter skatt på 165 millioner dollar av en omsetning på 3 milliarder dollar.

Ny grønn enhet

Yara skal etablere en ny enhet kalt «Yara Clean Ammonia», sier Holsether.

Han peker på at Yara har « vekstmuligheter innen karbonfrie matvareløsninger, skipsfart og andre bruksområder for karbonfri ammoniakk».

Ifølge en presentasjon har Yara i dag en produksjonskapasitet på 8,5 millioner tonn ammoniakk fordelt på 17 lokaliteter. Samtidig har selskapet en global handel med 20 prosent markedsandel.

Grønn ammoniakk kan brukes som drivstoff på skip, eller i renere produksjon av gjødsel. I dag er Yara en av Europas største industrielle kjøpere av naturgass, og det gir store klimautslipp.

Selskapet har flere pilotprosjekter på gang, blant annet i Nederland hvor det skal bruke havvind fra Ørsted til å produsere grønt hydrogen og grønn ammoniakk.

Før jul la gjødselgiganten også frem et forslag til et kjempeprosjekt på ammoniakkfabrikken i Porsgrunn som kan kutte selskapets og Norges årlige CO₂-utslipp med 800.000 tonn fra 2026.

Det vil de gjøre gjennom å produsere hydrogen fra strøm (med elektrolyse) i stedet for naturgass. Dette vil kreve svært mye strøm, hele fire terawattimer (TWh). Det vil også kreve statsstøtte, for dette er ikke lønnsomt i dag.

Venter høyere gasskostnad

Yaras resultater påvirkes blant annet av prisen på naturgass. Gass er en viktig innsatsfaktor i produksjonen av kunstgjødsel, og Yara er en av de største industrielle gasskjøperne i Europa.

Etter at gassprisene falt til rekordlave nivåer har prisene snudd.

I fjerde kvartal betalte Yara 4,5 dollar per MMBtu for gassen selskapet kjøpte i Europa. På samme tid året før betalte selskapet 3,7 dollar per MMBtu.

Fremover venter Yara at gasskostnadene vil øke.

Selskapet venter at de vil betale 100 millioner dollar mer for gassen sin i Europa i første kvartal enn ett år tidligere, og 145 millioner dollar mer i andre kvartal enn i samme periode året før.

