Spetalen-aksje skyter fart i børsdebut

Investor Øystein Stray Spetalen sitter med aksjer når enda en grønn børsnykommer stiger. Investorens selskaper har en avkastning på over 25 millioner første handelsdag.

BØRSFEST: Nok en grønn aksje stiger på sin første handelsdag. Øystein Stray Spetalen blir med på oppgangen.

Investor og milliardær Øystein Stray Spetalen og hans Saga Pure har investert i det nederlandske plastresirkuleringsselskapet Pryme, som får en kraftig verdiøkning i børsdebuten. Selskapets aksjekurs er opp 52,73 prosent til 78,2 kroner ved lunsjtider på Oslo Børs tirsdag.

Det priser selskapet til 1,14 milliarder kroner. Ved en emisjon i forkant av noteringen ble selskapet verdsatt til 768 millioner kroner.

Pryme omtaler seg som et «cleantech»-selskap, som er en forkortelse for «clean technology», altså selskaper og teknologi som tar sikte på å forbedre miljømessig bærekraft. Selskapet hevder de har utviklet en unik teknologi som kan gjøre om ikke-resirkulerbar plast til kjemikalier og verdifulle hydrokarboner.

– Godt å se investorenes interesse for prosjekter med både samfunnsmessig innvirkning og lovende økonomi, sier Pryme-sjef Rik Van Meirhaeghe i en kort kommentar sendt via e-post til E24.

Van Meirhaeghe er storeier i selskapet, med en andel på 8 prosent, ifølge prospektet. Største eier er styreleder Jos van der Endt gjennom selskapet Omnis, som eier over halvparten av aksjene i Pryme.

Millionavkastning

Spetalen eier 2,6 prosent av selskapet gjennom sitt private investeringsselskap Tycoon Industrier og ytterligere 3,9 prosent indirekte gjennom Saga Pure.

Den samlede avkastningen første handelsdag for Spetalen og hans selskaper er på over 25 millioner kroner. Justert for hans eierandel i Saga er Spetalens avkastning på mer enn 16 millioner kroner.

Saga Pure endret navn fra Saga Tankers i fjor høst og satte i gang en bredere, grønn satsing. Spetalen kickstartet den nye strategien med en investering i hydrogenselskapet Everfuel.

Saga Pure-sjef Bjørn Simonsen uttalte i forbindelse med investeringen at verden i løpet av de siste årene virkelig har forstått den negative innvirkningen plastavfall har på økosystemene, og at det er et sterkt behov for innovative løsninger for å takle problemet.

– En viktig faktor for håndtering av plastproblemet er effektiv gjenvinning. Pryme har utviklet en løsning som kombinerer en høy konverteringsfrekvens sammen med stor skala, som begge er avgjørende for å forbedre det finansielle ved slik virksomhet, og det å bruke strøm i prosessen muliggjør også potensielt null i totalt karbonavtrykk, sa Simonsen.

Pryme har fra før inngått en forsyningsavtale om råvarer med Suez, et europeisk avfallshåndteringsselskap. Selskapet har også en intensjonsavtale (LOI) med Shell, meldte Saga Pure i forbindelse med at de gikk ut i markedet med investeringen.

– Uten hjerne

Men Spetalen har ikke alltid virket like overbevist, for han uttalte seg kritisk om CRC Holdings konkurrent Quantafuel, som gikk på børs for ett års tid siden.

«Det er så dumt at du lurer på om investorene er født uten hjerne», sa Spetalen til Finansavisen i en podkast ved utgangen av 2019.

Pareto Securities har vært finansiell rådgiver for Pryme i forbindelse med børsnoteringen, mens Wintertaling Corporate M&A har vært juridisk rådgiver.

Selskapet meldte tidligere i dag at de skifter navn til Pryme og at de har valgt et nytt styremedlem, Boudewijn Van Vliet, som har lang erfaring med råvaretrading.

Kjapt ute av lakseliste

Spetalens Saga Pure har rollen som hjørnesteininvestor i CRC Holding. Hjørnesteinsinvestorene forhåndsforplikter seg til å kjøpe en vesentlig del av aksjene som skal utstedes eller selges før transaksjonen lanseres bredt i markedet, og fungerer derfor som et kvalitetsstempel for selskapet som skal på børs.

Det er imidlertid usikkert om disse investorene anser seg som langsiktige, da formålet i hovedsak er å sikre at selskapene får inn pengene som trengs i kapitalinnhentingen. E24 skrev mandag om hvordan den profilerte investoren kjapt var borte fra listen over de største aksjonærene i lakseselskapet Proximar Seafood.

Et annet selskap som har en vellykket børsdebut tirsdag er Huddly, som driver med videokameraer for bruk i konferanse- og møterom. Aksjen stiger 26,39 prosent til 19,59 kroner, som det fjerde mest omsatte selskapet midt i handelsdagen på Oslo Børs. Selskapet er priset til 4,2 milliarder kroner. Hovedindeksen er for øvrig opp 0,15 prosent til 997,07 poeng.