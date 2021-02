Royal Caribbean taper inntil 2,4 milliarder i måneden

Fjoråret ble bekmørkt for cruisegiganten. Nå har bestillingene tatt seg opp, selv om store deler av skipene fortsatt ligger til kai. Aksjen stiger kraftig på Wall Street.

Cruiserederiet Royal Caribbean Cruises, som delvis eies av norske Awilhelmsen, tapte 5,8 milliarder dollar (49 milliarder kroner) i 2020. Det kommer frem i resultatet som ble lagt frem mandag.

De fleste cruiseselskaper har som resten av reiselivsnæringen hatt store utfordringer under coronakrisen. Flere skip ble hardt rammet av smitte tidlig i pandemien, før de fleste skipene ble satt til kai.

Dette taper Royal Caribbean fortsatt mye penger på. Frem til driften normaliseres venter selskapet å tape mellom 250 og 290 millioner dollar i måneden. Dette tilsvarer inntil 2,4 milliarder kroner.

Selskapet har sikret flere milliarder dollar i ulike låneordninger under pandemien for å sikre fremtidig drift.

På Wall Street stiger Royal Caribbean-aksjen rundt 10 prosent mandag ettermiddag.

Selv om situasjonen frem til nå har vært ganske tung for selskapet, er det nå en noe mer positiv til fremtiden.

Siden nyttår har antallet bestillinger økt med 30 prosent sammenlignet med november og desember, fortalte finansdirektør Jason Liberty på en presentasjon mandag, ifølge Bloomberg.

I rapporten kommer det frem at bestillingsaktiviteten for andre halvår nå er i tråd med selskapets planer rundt gjenopptagelsen av cruisetrafikken. Prisene på disse bestillingene er høyere enn 2019. I tillegg er bestillingene for første halvår neste år nå lik utviklingen selskapet historisk har sett.

