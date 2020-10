Norwegian vil ikke bruke ulykkesflyene til Boeing før tidligst i april neste år

Boeing-aksjen stiger etter at europeiske myndigheter uttalte at ulykkesflyet 737 MAX er trygt. Norwegian sier de ikke vil ha behov for flyene før tidligst i april 2021.

Fredag sa den europeiske luftfartsmyndigheten EASA at de vurderer den ulykkesutsatte flytypen Boeing 737 Max som trygt å fly innen utgangen av året.

Flytypen har stått på bakken siden mars 2019.

Norwegian sier at de uansett ikke har bruk for sin flåte med 737 Max-fly.

– Vi vil uansett ikke sette våre 18 737 MAX i trafikk før tidligst april neste år, sier informasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian til E24.

Grunnen til at Norwegian ikke trenger flyene er coronasituasjonen som har ført til at selskapet har måttet parkere over 100 fly.

– Vi har ikke behov for disse flyene nå og vi ønsker ikke å gjennomføre simulatortrening for pilotene før tidligst neste år fordi det innebærer betydelige kostnader.

Fredag kveld norsk tid stiger Boeing-aksjen over 2,6 prosent på New York-børsen i USA.

346 personer mistet livet

I oktober 2018 og mars 2019 krasjet to av Boeings 737 Max 8-fly kort tid etter avgang i henholdsvis Indonesia (Lion Air) og Etiopia (Ethiopian Airlines).

346 mennesker mistet livet i de to ulykkene som førte til at flytypen ble satt på bakken og flere granskninger ble innledet.

En feil ved styringssystemet MCAS fikk tidlig skylden for å ha forårsaket ulykkene som førte til at 346 mennesker mistet livet. Dette systemet skulle i utgangspunktet hindre at flytypen steilet. Boeing har senere oppdatert programvaren til styringssystemet.

Den europeiske luftfartsmyndighetens analyse er likevel at flyet er trygt nok til å komme på vingende igjen.

– Vår analyse viser at dette er trygt, og sikkerhetsnivået som er oppnådd er høyt nok for oss, sa administrerende direktør Patrick Ky i EASA til Bloomberg.

