John Fredriksen blir storaksjonær i «nye» Norwegian – eier en femtedel

Norwegian har fullført kapitalinnhentingen på seks milliarder kroner. Flere nye investorer blir storeiere, ikke minst Fredriksen-selskapet Geveran Trading som kjøpte aksjer for 875 millioner kroner.

NORWEGIAN-AKSJONÆR: John Fredriksens selskap Geveran Trading kjøpt flyaksjer for 875 millioner kroner.

Norwegian opplyser tirsdag om fordelingen av aksjer i kapitalinnhentingen selskapet har gjennomført.

Blant de store nye investorene er John Fredriksen-selskapet Geveran Trading.

Ifølge en børsmelding fikk Fredriksen-selskapet tildelt 139,8 millioner aksjer. Med en pris per aksje på 6,26 kroner gir det en samlet kjøpesum på 875 millioner kroner.

Det gir en eierandel på nær 20 prosent av Norwegian, ifølge meldingen.

Nye aksjer vil krympe eierandelen

Den utregningen er basert på rett over 700 millioner aksjer i Norwegian etter at de nye aksjene er trykket opp.

Det vil imidlertid komme flere aksjer i selskapet, som innebærer at aksjeposten etter hvert vil utgjøre en lavere eierandel.

Blant annet kommer 233,5 millioner aksjer som skal trykkes opp for å konvertere gammel gjeld.

På toppen av dette kommer en såkalt hybridobligasjon som kan konverteres til aksjer senere.

Store investorer kjøpte for tre milliarder

Norwegian kunngjorde i mai at selskapet ville hente seks milliarder kroner.

Av dette kom nesten tre milliarder kroner fra John Fredriksen, Sundt-familien, Folketrygdfondet, DNB Asset Management, Ludvig Lorentzen og partnere og Nordea Investment Management.

Folketrygdfondet har kjøpt 47,9 millioner aksjer, som gir en eierandel på 6,9 prosent. Samtidig har Sundt-familien kjøpt 123 millioner aksjer og sitter med en eierandel på 17,6 prosent.

Fond forvaltet av DNB Asset Management har etter emisjonen 84,23 millioner aksjer i selskapet, tilsvarende en eierandel på 12,02 prosent av utstedte aksjer i selskapet.

Det blir opplyst i børsmeldinger.

Kapitalinnhentingen rettet mot større investorer ble på til sammen 3,73 milliarder kroner. De eksisterende aksjonærene fikk samtidig tildelt aksjer for 395 millioner kroner.

Norwegian hentet i tillegg 1,875 milliarder kroner i såkalt hybridkapital.

De nye aksjene er ventet å komme i handel på Oslo Børs torsdag denne uken, opplyser selskapet.

Reddet for andre gang

Norwegian har den siste tiden vært i markedet for å hente kapitalen selskapet trenger for å fullføre redningsplanen, den andre under pandemien.

Flyselskapet har vært gjennom en omfattende rettsprosess i domstoler i Irland og Norge etter at det søkte om konkursbeskyttelse i fjor høst.