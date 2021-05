Brutalt fall for Norwegian-aksjen etter full stans og suspensjon

Etter at Børsen opphevet suspensjonen har den automatiske sikringen slått til flere ganger. I de få handelsvinduene faller aksjen kraftig. Samtidig har stemningen på Børsen surnet etter fredagens rekordnivåer.

Aksjen ble pauset fra start, så suspendert og deretter automatisk stanset igjen. Vis mer byoutline Bjørge, Stein

Flyselskapet opplyste før børsen åpnet tirsdag om fordelingen av aksjer i kapitalinnhentingen selskapet har gjennomført.

Første aksjehandel i Norwegian gikk gjennom klokken 13:15 i dag, og i løpet av de få sekundene aksjen kunne handles falt den 30 prosent før den automatiske sikringen igjen ble utløst.

Siden har handelen foregått i rykk og napp, og aksjen var på det meste ned 37 prosent.

I skrivende stund, klokken 14.19, er handelen automatisk stanset igjen, og aksjen er ned 16,3 prosent for dagen til kurs 19,3 kroner.

Fra start har den automatiske sikringen i aksjen blitt utløst flere ganger. Denne skal gi investorene tid til å hente ny informasjon. I titiden grep Oslo Børs selv inn og suspenderte handelen for å undersøke ordrene. Samtidig som Oslo Børs meldte om at handelen skulle bli tatt opp igjen klokken 13 viste de til regelverket for udekket shortsalg.

– Relevant for denne saken

Oslo Børs opplyser til E24 at de ikke mistenker udekket shortsalg i Norwegian-aksjen. Finanstilsynet vil ikke kommentere saken.

– Vi viser til reglene for udekket shortsalg fordi det er relevant for denne saken. Vi vil oppfordre folk til å ta en titt på disse reglene når de skal selge aksjer i selskapet, sier kommunikasjonsmedarbeider Kari Skancke Huse i Oslo Børs til E24.

Udekket shortsalg innebærer at investoren ikke har tilgang til papirene på salgstidspunktet, men planlegger å skaffe disse på et senere tidspunkt før levering. Ettersom det medfører en risiko for at dette ikke kan leveres til kjøper er slik handel ulovlig i Norge.

Blant de store nye investorene er John Fredriksen-selskapet Geveran Trading. Ifølge en børsmelding fikk Fredriksen-selskapet tildelt 139,8 millioner aksjer. Med en pris per aksje på 6,26 kroner gir det en samlet kjøpesum på 875 millioner kroner. Den utregningen er basert på rett over 700 millioner aksjer i Norwegian etter at de nye aksjene er trykket opp.

Det vil imidlertid komme flere aksjer i selskapet, som innebærer at aksjeposten etter hvert vil utgjøre en lavere eierandel.

Begjærer selskap konkurs

Norwegians svenske flyselskap begjærer seg konkurs. Datterselskapet Norwegian Air Sweden har søkt om konkurs. Det bekrefter den svenske kommunikasjonsdirektøren Charlotte Holmbergh Jacobsson til E24.

– Ja, det stemmer. Dette er et av datterselskapene til Norwegian, sier hun.

Hun sier at selskapet ikke har noen ansatte, og at konkursbegjæringen ikke får noen konsekvenser for flydriften. Bakgrunnen for konkursen er rekonstruksjonen i Norwegian, opplyser hun.

– Under pandemien og hele rekonstruksjonsprosessen har Norwegian jobbet hardt for å komme seg gjennom krisen og en del av arbeidet innebærer også å se gjennom selskapsstrukturen.

Det var Dagens Industri som først omtalte saken.

Svak nedgang

Hovedindeksen faller 0,41 prosent til 1.092,54 poeng tirsdag.

Det etter at teknologiaksjene viste vei på Wall Street mandag. Samtidig var utviklingen på børsene i Asia positiv tirsdag, og de største børsene endte med rekordnivåer ikke sett siden juli 2020. Også i denne regionen gjorde teknologi- og telekomaksjene det best.

Før børsåpning har Aker Solutions kunngjort en milliardkontrakt. Sammen med Siemens Energy skal de levere høyspenttransformatorer til offshore-prosjektet «East Anglia Three». Kontrakten har en verdi på mellom to og tre milliarder kroner.

Oljeprisen har snudd kraftig opp de siste dagene. Det er flere faktorer som bidrar til dette, blant annet lavere smittetall i USA og Europa. Det er samtidig usikkerhet knyttet til fremgangen i Irans atomavtale, samt økt optimisme om at markedet vil klare å absorbere en eventuell økning i iransk oljeeksport.

Nordsjøoljen (brent spot) handles i skrivende stund til 68,44 dollar per fat. Til sammenligning ble kontrakten handlet til om lag 66,37 dollar fatet da Oslo Børs stengte fredag ettermiddag.