Norwegian søker konkursbeskyttelse for tre spanske datterselskap

Norwegian tar nå drastiske grep i et av sine viktigste markeder utenfor Norge. Selskapene som sørger for at flyene i Spania bemannes, betjenes og vedlikeholdes søker nå om konkursbeskyttelse.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Flyselskapet Norwegian har allerede søkt konkursbeskyttelse i Irland og i Norge, for ulike deler av konsernet.

I Norge har man fått konkursbeskyttelse for det børsnoterte morselskapet Norwegian Air Shuttle. I Irland har man fått konkursbeskyttelse for flyselskapet Norwegian Air International og Arctic Aviation Assets - selskapet som sitter på alle flyene til Norwegian-konsernet.

Nå søker ytterligere tre selskaper i Norwegian-systemet konkursbeskyttelse i Spania. Det opplyser Norwegian i en pressemelding i landet.

Det er snakk om datterselskapene Norwegian Air Resources Spain, Red Handling Spain og Red Maintenance Spain.

Dette er tre heleide datterselskaper av Norwegian som har ansvaret for henholdsvis de ansatte (piloter og kabinansatte) i Spania, samt bakketjenester og vedlikehold på Norwegians spanske baser og flere av flyplassene selskapet har fløyet til.

Et fjerde selskap, Norwegian Air Resources Shared Service Center, der de ansatte ved selskapets kontor i Barcelona er ansatt, har ikke søkt om konkursbeskyttelse.

Den spanske konkursbeskyttelsen vil ifølge flyselskapet gi de tre datterselskapene inntil seks måneder på seg til å reforhandle gjeld og restrukturere seg «i henhold til den nåværende situasjonen og Norwegians potensielle fremtidige behov i Spania».

Spania har i en årrekke vært blant de viktigste markedene til Norwegian, sammen med Norge og USA. Siden coronapandemien slo inn i flymarkedet som verst i mars har imidlertid virksomheten i Spania så å si stått helt stille, med få unntak.

Norwegians datterselskaper har dermed hatt minimalt med inntekter og aktivitet.

«Fagforeningene representert i de tre selskapene har allerede blitt informert og en dialog vil bli igangsatt med dem», skriver Norwegian i meldingen.

Hovedprosess i Irland

En konkursbeskyttelse innebærer at en domstol i en midlertidig periode beskytter et selskap fra å bli begjært konkurs hvis man mener at det er grunnlag for videre drift. Deretter må det forhandles om en restruktureringspakke.

Hvis kreditorer og relevante parter ikke blir enige om en løsning kan selskapet i konkursbeskyttelse bli slått konkurs til slutt og likvidert.

Den viktigste prosessen som pågår er konkursbeskyttelsen i Irland - også kalt examinership. De ter fordi det er fra Norwegians irske datterselskap AAA at alle flyene til selskapet kontrolleres. En godkjent restruktureringsplan der vil være helt essensiell for konsernets overlevelse.

Norwegian søkte i november om konkrusbeskyttelse i Irland og fikk dette innvilget i desember. I starten av desember søkte Norwegian også om konkursbeskyttelse for morselskapet sitt, slik at konsernet som sådan ikke kan bli slått konkurs i Norge.

Publisert: 18. desember 2020 14:33 Oppdatert: 18. desember 2020 14:54