Sisseners råd til småsparere: – Sitt stille

Investor Jan Petter Sissener tror at aksjemarkedet skal opp når det blir klart hvem som vinner valget. Men inntil videre råder usikkerheten. – Markedet vil bare ha en avgjørelse, sier investor Haakon Sæter.

Publisert: Publisert: 4. november 2020 10:19

– Det er mye usikkerhet. Jeg ser jo at mange i Norge mener det fremdeles er åpent, mens mange andre steder, særlig bettingselskapene, mener det er avgjort i Trumps favør, sier Sissener til E24.

– Rådet til uerfarne investorer, det er: Sitt stille, sier Sissener.

– Når bråket får lagt seg, så skal markedet opp uansett, sier han.

Utslag i markedene

Valgdramaet i USA gir utslag i både aksjer, renter, oljepris og valuta onsdag morgen, samtidig som stemmene telles opp og resultatet er uavklart.

Oslo Børs åpnet med nedgang, men ligger i pluss 0,5 prosent litt etter klokken ti.

På den andre siden av Atlanteren har futuresindeksen på brede S&P 500 svingt mellom pluss 1,3 prosent og minus 1,2 prosent i morgentimene.

Samtidig har den amerikanske tiårige statsrenten falt fra en topp på 0,94 prosent i natt under 0,8 prosent, en betydelig nedgang for det som ofte blir kalt verdens viktigste rente.

Kronekursen har svekket seg mot store valutaene. En dollar koster i skrivende stund 9,46 kroner, 15 øre mer enn i natt.

– Håper på avklaring i dag

Bare i år har det kommet til 70.000 nye private aksjonærer på Oslo Børs, og 455.000 nordmenn eier nå aksjer på Børsen, ifølge Aksje Norge. Når det er usikkerhet i markedet kan det være vanskelig å vite hva man bør gjøre.

– Å prøve å gjette hva som blir resultatet der borte er nesten umulig. Det er ikke noen grunn til å løpe og kjøpe nå, selv om jeg absolutt tror at om det blir svakt i dag og i morgen så skal man bruke den anledningen til å kjøpe, sier Sissener.

– Ordentlige selskaper er ordentlig billige. Så er det mye hype i mange mindre selskaper, men jeg ville ikke la det bekymre meg, sier investoren.

I sitt fond Canopus hadde Sissener i forkant av valget kjøpt forsikring mot kursfall på USA-børsene.

Sissener er ikke bekymret for en situasjon som i 2000-valget, der det tok flere måneder før situasjonen ble avklart. Den gang avgjorde Høyesterett først i midten av desember at George W. Bush hadde vunnet valget over Al Gore, med fem mot fire stemmer.

– Det tror jeg ikke. Jeg håper at vi får en avklaring i løpet av dagen i dag, og at de får talt opp disse poststemmene, sier Sissener.

– Vil bare ha en vinner

– Markedet vil bare ha en avgjørelse. Man liker ikke usikkerhet og vil bare ha en vinner, sier Fredrikstad-investor Haakon Sæter til E24.

Han sitter selv stille i båten med sine posisjoner, og mener en valgprosess som trekker ut i tid vil være det verste scenarioet for markedsaktørene.

– Da vil det være urolig, sier Sæter.

– Man må være forberedt på støy nå og de kortsiktige svingningene kan bli store, men dette valget er snart over og da blir det «business as usual», sier Leif Eriksrød, porteføljeforvalter i Alfred Berg.

Han sier at mange investorer er glad i bølger på børsen, men sier at det betyr lite for sin egen forvaltning.

– Vi kan ikke flytte milliarder av kroner frem og tilbake på minutter. For oss er det den underliggende trenden som er viktig, og den tror vi ikke snur. Uansett hvem som vinner, må vi må tilpasse oss. For Norges er oljeprisen viktigere.

– Om noen uker er dette over, og da er vi tilbake til en situasjon der covid eller oljepris igjen er viktigere, sier Eriksrød.

Valgdrama

Utviklingen kommer etter at valgdramaet har blitt jevnere enn mange kan ha trodd. I bettingmarkedet skiftet favorittstempelet fra Biden til Trump i løpet av natten.

I det klokken nærmer seg ti leder Joe Biden fremdeles i antall valgmenn. Samlet har han blitt tildelt 238 valgmenn etter å blant annet å ha sikret seg seieren i vippestaten Colorado, opplyser nyhetsbyrået AP ifølge Wall Street Journal.

Til sammenligning har Donald Trump blitt tildelt 213 valgmenn, etter blant annet å ha sikret seg Florida.

For å vinne valget er presidentkandidatene avhengig av å vinne 270 valgmenn.