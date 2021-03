Politikere svært skuffet over Hydro-salg: – Skaper usikkerhet

Politikerne reagerer kraftig på Hydros salg av valsevirksomheten. – Det er skuffende, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Salget av valsevirksomheten innebærer også salg av de to valseverkene i Holmestrand og på Karmøy, med til sammen 650 ansatte.

– Det er skuffende at Hydro har besluttet å selge ut lønnsomme og moderne virksomheter. Det reduserer fellesskapets eierandeler i den grønne industrien vi i enda større grad skal leve av i fremtiden, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til E24 etter at milliardsalget ble kjent fredag morgen.

I et valseverk blir blokker av aluminium bearbeidet til blant annet plater eller folie. De norske valseverkene resirkulerer blant annet alle norske drikkebokser som pantes.

Støre peker på at myndighetene og mange lokalsamfunn gjennom mange år har stilt opp for å sikre gode og langsiktige rammevilkår for Hydros virksomhet i Norge.

– Det gir selskapet et særlig ansvar for å sikre virksomheten i Norge. Vi får tilbakemelding fra ansatte, tillitsvalgte og folkevalgte i de berørte kommunene om at salget skaper usikkerhet i det som allerede er en krevende tid, sier Støre.

– Arbeiderpartiet forventer at regjeringen gjør det klart gjennom statens representanter i Hydros styre at arbeidsplassene på Karmøy og i Holmestrand må ivaretas, sier han.

Fagforeninger reagerer sterkt, og Norsk Industri har tatt til orde for at salget må stoppes.

– Stikk i strid med stortingsvedtak

– Dette er ikke bare fullstendig bakstreversk, det er stikk i strid med det Stortinget har vedtatt, sier Torgeir Knag Fylkesnes, nestleder og næringspolitisk talsperson i SV, og legger til:

– I mai i fjor vedtok Stortinget at regjeringen sikre at viktig norske selskaper og arbeidsplasser forblir på norske hender. Det virker ikke som det vedtaket har hatt noen som helst betydning i denne saken, sier han.

Samtidig mener SV at fabrikkene på Karmøy og i Holmestrand er grønne arbeidsplasser Norge trenger flere av.

– Det er ganske utrolig at Hydro ser seg nødt til å selge industri på billigsalg til et private equity-fond for å finansiere nye grønne satsinger, sier Fylkesnes.

Han sier han forutsetter at det har vært dialog med regjeringen før salget, og at de ga tommel opp.

– Regjeringen burde heller ha gått inn med kapital slik at vi både kunne sikret industri på norske hender og samtidig sørget for nye industriprosjekter.

Mener staten må kjøpe verkene

– Staten må gå aktivt inn å sikre fremtiden til verkene på Hydro Karmøy og Hydro Holmestrand, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Han sier at deres frykt er at kjøperen på sikt vil «slakte» valseverkene, ta ut teknologien og la de rundt 650 norske ansatte i stikken.

– Nå trenger de ansatte en aktiv stat som bruker sin eierandel i Hydro. Alternativt kan vi kjøpe opp verkene direkte, sier Moxnes.

Han legger til at verkene har gått med solide overskudd.

– Det er bare absolutt ingen grunn til å risikere at et utenlandsk oppkjøpsfond får kloen i verkene og slakter dem.

Tung dag

Senterpartiet betegner fredagen som en tung dag for norsk industri.

– Senterpartiet vil utfordre næringsministeren på hva hun kan gjøre for å stanse salget og ikke minst sikre at arbeidsplassene på anleggene i Karmøy og Holmestrand opprettholdes også med nye eiere, sier Geir Pollestad (Sp) til NTB.

Terje Aasland (Ap) har tidligere tatt til orde for at Hydro skal beholde valseverkene i Holmestrand og på Karmøy.

Også han er skuffet, og peker på at de norske valseverkene har gitt god inntjening for selskapet, og vært en viktig brikke i deres klimaprofil.

– Nå har vi gjennom mange år lagt til rette for at selskapet kan bli et bredt industriselskap med kontroll på hele verdikjeden fra gruve til sluttproduktene som kommer fra valseverkene. Det brytes nå med vedtaket styret har gjort, sier Aasland.

– Stor forståelse

Næringsminister Iselin Nybø (V) sier hun respekterer rollefordelingen mellom styret og eier.

– Jeg har stor forståelse for at de ansatte er bekymret for jobbene sine nå som denne delen av selskapet selges ut av Hydro, sier Nybø.

– Jeg registrerer at Hydro ikke lenger ser seg tjent med å ha valsede produkter som en del av porteføljen. Dette er en beslutning som er fattet av styret. Som eier respekterer jeg rollefordelingen mellom styret og eier. Det er styret som har ansvaret for å forvalte selskapet. Dette er prinsipper som det er bred politisk enighet om, sier hun.

Nå håper hun de nye eierne vil se verdien av arbeidet som utføres på Karmøy og i Holmestrand.

– Da får vi videreutviklet arbeidsplassene og kompetansen i lokalsamfunnene. Jeg er opptatt av at den nye eieren tar gode vare på de norske valseverkene og arbeidsplassene.