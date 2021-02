Sølvprisen stiger kraftig etter Reddit-omtale

Forrige uke sendte investorer på Reddit Gamestop-aksjen til himmels. Nå er det sølvet som har havnet i fokus på forumet.

Privatinvestorer sendte Gamestop-aksjen opp i skyene forrige uke etter det som var et koordinert «angrep» mot de store hegdefondene på nettforumet Reddit.

Mandag er det metallet sølv som har havnet i søkelyset på nettsamfunnet.

Målet for en del av Reddit-brukerne er å presse opp prisen i aksjer og produkter som store finansaktører har veddemål mot, altså har «shortet».

Kapitalforvalteren Blackrocks produkt som følger sølvprisene, iShares Silver Trust (SLV), er noe av det som nå presses opp av investorene. Men denne gangen er ikke målet bare hedgefondene som har tapt stort på prishoppet i blant annet Gamestop.

«SLV kommer til å ødelegge de store bankene, ikke bare noen små hedgefond», skrev en bruker på Reddit-, ifølge CNN.

Andre i forumet mener å kjøpe sølv virker mot sin hensikt, og oppfordrer til å fortsette å kjøpe enkeltaksjer.

Enkelte hevder at det er hedgefondene selv som står bak innlegget om å kjøpe sølv.

Høyeste siden 2013

Spotprisen på sølv stiger rundt 10 prosent i 9-tiden mandag morgen og var i løpet av formiddagen oppe på 30,04 dollar per unse. Det er den høyeste prisen siden februar 2013.

Den siste uken er sølvprisen opp over 14 prosent.

Sølvprisen var oppe på nye rekordnivåer i fjor og har steget 60 prosent de siste 12 månedene. Det edle metallet blir sammen med gull sett på som en trygg havn når investorer er usikre på et svingende aksjemarked, slik som under coronapandemien, skriver Wall Street Journal.

Men med en høy gullpris er det ikke overraskende at sølvprisen også ligger på et høyt nivå, mener analytiker Ipek Ozkardeskaya i Swissquote Bank, ifølge The Guardian.

– Så langt er det ikke helt en Gamestop-situasjon, men det er et hint om at småinvestorer, som akkurat har oppdaget styrken i fellesskapet deres, ser etter nye mål – og tydeligvis større mål, sier Ozkardeskaya til avisen.

Dette er shortsalg Når en investor selger aksjer «short» – selger han i realiteten aksjer han ikke har. Normalt gjør man samtidig en avtale med en annen aksjeeier om å «låne» et antall aksjer, slik at kjøperen er garantert å få aksjene levert.

Formålet med slikt shortsalg er å tjene penger på at aksjen faller i verdi, innen utlåneren av aksjer vil ha aksjer tilbake. Vis mer vg-expand-down

Annerledes enn Gamestop

Muligheten for en såkalt «short-skvis» der investorer som har veddet på aksjefall blir tvunget til å kjøpe aksjen til en høyere pris enn planlagt, er ikke like åpenbar for sølvet.

Ifølge Bloomberg har mange hatt flere «long-posisjoner» enn «shortposisjoner» i sølvet siden 2019. Altså har de også sikret seg for oppgang i sølvprisen, ikke bare nedgang.

Oppgangen i Gamestop-aksjen er også mye høyere enn sølv-oppgangen. Da Wall Street stengte fredag kveld var Gamestop opp rundt 1.600 prosent fra nyttår.

– Forrige ukes hendelser viser at det er uklokt å tvile på kjøpekraften til privatinvestorer, og det vises igjen i sølvmarkedet, sier økonom Howie Lee ved Oversea-Chinese Banking Corp til Bloomberg.

– Det kan være vanskeligere å skvise sølvmarkedet enn Gamestop-aksjen, førstnevnte er mye større og mer likvid, men det ser ut som momentumet ligger hos privatinvestorene for øyeblikket, sier Lee.

Kan ikke møte etterspørselen

På Reddit er det også et forum med navn «The Silver Squeeze» og en emneknagg med samme navn trender på Twitter. Flere av brukerne oppfordrer til å kjøpe sølv i fysisk form.

Flere netthandler for sølv opplyste i helgen at de ikke kunne møte den høye etterspørselen i markedet.

«På grunn av etterspørsel vi ikke har sett maken til etter fysisk sølv, kan vi ikke motta nye ordre på mange produkter før de globale markedene åpner søndag kveld,» skrev Apmex, som kaller seg den største netthandelen for edle metaller, på sine nettsider, ifølge CNN.

Hedgefond halvert

Det amerikanske hedgefondet Melvin Capital tapte 53 prosent av forvaltningskapitalen i januar. Det opplyser kilder med kjennskap til saken til Wall Street Journal.

Fondet, som ledes av Gabe Plotkin, har lidd store tap på sine shortsalg i videospillbutikk-kjeden Gamestop, der privatinvestorer fra Reddit-forumet Wallstreetbets har drevet opp kursen med over 1700 prosent siden nyttår.

De enorme tapene er ikke utelukkende drevet av Gamestop, men også andre mislykkede short-veddemål, ifølge WSJ.

Melvin Capital gikk inn i 2021 med 12,5 milliarder dollar under forvaltning, etter et solid fjorår.

Ifølge WSJ er dette beløpet nå redusert til åtte milliarder dollar, inkludert en nylig livbøye av et kapitalinnskudd på 2,75 milliarder dollar fra to andre hedgefond, Point 72 og Citadel.

