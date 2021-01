Nordnet etter Gamestop-drama: Vil ikke hindre kjøp av aksjen

Flere tusen nordmenn har kjøpt Gamestop-aksjer den siste uken. Torsdag tok flere amerikanske handelsplattformer grep, og begrenset kjøp av aksjen. Nordnet vil ikke gjøre det samme.

Publisert: Oppdatert i går 22:59

Kampen mellom private sparere og hedgefond om Gamestop-aksjen har ført til overskrifter verden over.

Gamestop har et stort butikknettverk for salg av spill, og med fallende salg i fysiske butikker har selskapet slitt på børs.

Dette har ført til at mange store investorer har shortet aksjen, altså veddet på at aksjen skal falle.

Men i midten av januar gikk en rekke småinvestorer sammen for å hindre at store fond skulle tjene penger på selskapets undergang, og kjøpte aksjen i hopetall slik at kursen steg. Den siste måneden er aksjen opp over 1.000 prosent.

Siste kapittel i dramaet er at flere amerikanske handelsplattformer, deriblant den populære plattformen Robinhood, stoppet muligheten for kjøp av aksjen. Kursen falt umiddelbart, og endte ned over 40 prosent på Wall Street.

Sent torsdag kveld oppdaterte Robinhood sitt opprinnelige budskap og sa at man fredag vil godta begrenset handel i Gamestop-aksjen.

Nordnet: Børsens ansvar

Grepene har skapt kraftige reaksjoner - både hos politikere, småsparere og toppsjefer verden over.

Her hjemme er nettmegleren Nordnet tydelige på at de ikke vil følge etter:

– Vi har fått med oss at Robinhood med flere har innført restriksjoner for handel, men Nordnet kommer ikke til å gå til det skrittet, sier Nordnet-sjef Anders Skar til E24.

– Vår oppfatning er at det er de respektive markedsplassene ansvar å innføre eventuell handelsstopp i en aksje, fortsetter Nordnet-toppen.

– Uenig

Skar sier at Nordnets ansvar som plattform er å tilby tilgang til handel og informasjon om de verdipapirer som er listet på de markedsplassene vi er tilkoblet.

– Jeg forstår bakgrunnen for hvorfor aktører som tilby aksjehandel innfører slike restriksjoner, men synes prinsipielt ikke at ansvaret for å gjøre det ligger hos disse aktørene- således er jeg derfor uenig med hvordan de har valgt å håndtere det, sier Skar til E24.

I tillegg til Robinhood har også plattformer som E*Trade stoppet mulighet for kjøp av Gamestop-aksjen, skriver Bloomberg.

For shortselgerne i Gamestop har utviklingen den siste tiden vært brutal.

Videospillselskapets aksjebyks i år hadde onsdag påført investorene et tap på fem milliarder dollar, eller 43 milliarder kroner, siden årsskiftet, ifølge ferske S3 Partners-beregninger.

Opptil 6.000 norske investorer

I Norge har et høyt antall småsparere kjøpt Gamestop-aksjen, opplyser Nordnet. De opplyser at et sted mellom 3.000 til 6.000 personer har investert i aksjen på deres plattform.

Til sammenligning hadde 119 Nordnet-kunder Gamestop-aksjer ved årsskifte.

Til sammen har aksjen hatt et omsetningsvolum på 250 millioner kroner de siste fire dagene, som er langt mer enn andre amerikanske aksjer har på plattformen, får E24 opplyst.

Ser man på Norden er omsetningsvolumet på 950 millioner kroner.

Republikanere og demokrater reagerer kraftig

Etter grepene og dramatikken torsdag, har det kokt i sosiale medier. Onsdag varslet Biden-administrasjonen at finansminister Janet Yellen er blant dem som «overvåker situasjonen». Torsdag har flere amerikanske politikere - i begge partier - kastet seg inn i debatten.

En av dem er kongressmedlem Alexandria Ocasio-Cortez, som får støtte av Elon Musk på Twitter.

– Granskningen av kjøpsfrys burde ikke være begrenset til Robinhood. Dette er en seriøs sak, skriver Ocasio-Cortez på Twitter, som mener alle plattformer som lot investorer selge, men ikke kjøpe volatile aksjer, bør bli gransket.

Også Donalds Trumps sønn reagerer. Han skriver at det ikke tok lang tid før de store teknologiselskapene kom deres venner i hedgefondene på Wall Street til unnsetning, og legger til:

– Dette er hva et rigget system ser ut som, folkens!, skriver han på Twitter.

Publisert: 28. januar 2021 22:30 Oppdatert: 28. januar 2021 22:59