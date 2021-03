SAS og pilotene har blitt enige om ny avtale: Frasier seg lønnsøkning i 2021

Om lag tre måneder etter at den forrige avtalen ble sagt opp har pilotene i SAS og flyselskapet blitt enige om en ny tariffavtale. Avtalen innebærer at pilotene frasier seg en lønnsøkning som opprinnelig skulle komme i år.

I slutten av februar ble det kjent at SAS-ledelsen hadde kalt inn pilotene til samtaler om en ny tariffavtale på hovedkontoret utenfor Stockholm.

Partene startet forhandlingene første uken i mars og nå har de blitt enige.

Det kommer frem i en pressemelding fra den fellesskandinaviske pilotunionen i SAS, SAS Pilot Group, fredag kveld.

Avtalen som nå e rundertegnet skal være basert på et forslag fra ledelsen som kom på bordet fredag ettermiddag, ifølge pilotalliansen.

– Vi aksepterte i dag et forslag SAS-ledelsen la frem til løsning på forhandlingene. Avtalen innebærer en reallønnsnedgang for alle pilotene i SAS, sier Christian Laulund leder av SAS Pilot Group, i meldingen.

Ifølge SPG innebærer avtalen at pilotene nå frasier seg en allerede avtalt lønnsøkning i 2021 på fire prosent.

Dette skjer i en periode der SAS og resten av luftfarten befinner seg midt i coronapandemien - den største krisen som har truffet bransjen i moderne historie.

– Selskapet er i en vanskelig situasjon og mange av våre arbeidskolleger er oppsagt eller permittert. Nå håper vi at denne avtalen bidrar til god dialog med SAS-ledelsen, til beste for både ansatte og våre passasjerer, sier Laulund.

SAS Pilot Group er alliansen av de danske, svenske og norske pilotforeningene i SAS. Den består av Dansk Pilotforening, Norske SAS-flygeres Forening, Scannor Flygerforening og Svensk Pilotförening.

Til sammen representerer de 95 prosent av de skandinaviske SAS-pilotene. SAS har blant også piloter i sitt irske datterselskap SAS Ireland (SAIL), i tillegg til at selskapet leier inn en del mindre fly fra andre selskap.

Begge parter har sagt opp avtalen før

Stemningen i forholdet mellom pilotene og ledelsen i SAS har mildt sagt vært varierende opp gjennom årene.

SAS sa opp tariffavtalen i desember i fjor. Før det, i 2019, valgte pilotene selv å si opp kollektivavtalen fra 2017. Deretter ble partene enige om en ny avtale, som SAS altså sa opp på tampen av 2020.

Regnskapet til SAS for første kvartal i regnskapsåret 2020/2021 viser at lønns- og personalkostnader falt med 1,05 milliarder svenske kroner til 1,43 milliarder fra første kvartal ett år tidligere – altså ikke langt unna en halvering.

– SAS-ledelsen snakker om behovet for kostnadskutt, men man skal huske på at det er 650 SAS-piloter som enten frivillig har sluttet eller har blitt sagt opp siden i fjor. Vi har også stått i permitteringer i alle land. Så vi har bidratt mye allerede og alle må også bidra i en slik situasjon, sa Laulund til E24 i februar.

Fredag sier han at pilotene i forkant ikke visste hva SAS ville kreve, og at de selv møtte uten noen lønnskrav.

– Det som var viktig for oss var å sikre at SAS bidrar til et anstendig og tillitsfullt arbeidsliv innen luftfarten, og den dialogen ønsker vi å videreføre med vår arbeidsgiver, sier Christian Laulund.

– Vi håper at avtalen bidrar til at SAS får ro til å håndtere en svært krevende situasjon for selskapet, sier Laulund.