Oslo Børs opp etter flere dager med tunge fall

Torsdag snudde Hovedindeksen oppover med 1,30 prosent etter en blytung uke. Equinor er et av 19 selskaper som leverte kvartalsrapport før Børsen åpnet.

NYE KREFTER: Hovedindeksen på Oslo Børs fikk seg en kraftig smell før torsdagen kom med en mer positiv utvikling.

Publisert: Oppdatert: 29. oktober 2020 16:33 , Publisert: 29. oktober 2020 08:52

Oljegiganten varslet at den skriver ned verdier for 27 milliarder kroner på grunn av svakere prisutsikter. Da Eldar Sætre for siste gang la frem kvartalsrapport som konsernsjef torsdag, var tallene svakere enn på samme tid i fjor.

Samtidig viser Aker BPs kvartalsrapport at selskapet vil kutte investeringene med 920 millioner. DNO økte sitt underskudd i tredje kvartal, og skriver ned verdier for 1,89 milliarder kroner i Nordsjøen.

Også Kahoot har kommet med ferske tall torsdag. Læringsplattformen fortsetter den eksplosive veksten, og har det siste året økt de fakturerbare inntektene med hele 241 prosent.

Kahoot-aksjen falt fra børsåpning og var 3,30 prosent ved børsstenging.

Equinor var ned 1,57 prosent drøye to timer etter handelsstart, men avsluttet dagen som børsens mest omsatte selskap, med en oppgang på 1,49 prosent.

Slik gikk det med de andre selskapene torsdag:

Aker BP opp 4,53 prosent

DNO snudde fra oppgang til 3,19 prosent ned

Orkla steg fra start og fortsatte opp 4,92 prosent

Markante fall

Onsdag hadde børsene verden over en blytung dag.

Hovedindeksen endte ned 3,19 prosent. Fallet kom blant annet etter den negative utviklingen for oljeprisen, som falt med mer enn fire prosent onsdag.

Samtidig hadde Wall Street sin verste børsdag siden juni. Alle de tre toneangivende indeksene falt mer enn tre prosent.

Også i Europa endte børsene i både Frankfurt og Paris kraftig ned. Torsdagens handel starter med en svak oppgang på kontinentet.

Det globale fallet i markedene kom etter at den andre coronabølgen rammer stadig flere land.

Må stenge ned på nytt

Den nye smittebølgen tvinger Europa til å stenge ned på nytt.

I Frankrike er intensivavdelingene igjen i ferd med å fylles opp, og både president Emmanuel Macron og statsminister Angela Merkel i Tyskland varslet onsdag kveld at de stenger ned samfunnet på nytt.

Torsdag fortsatte virusfrykten å tære på stemningen i Asia, der de fleste børsene falt.

Nedgangen fortsetter også for oljeprisen etter at Børsen åpnet. På litt over et halvt døgn har prisen på et fat med nordsjøolje gått ned med 3,61 prosent til 37,61 dollar.