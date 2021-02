XXL solgte sportsutstyr for 10,4 milliarder i coronaåret 2020

Det har vært et sterkt år for sportsbransjen under pandemien. XXL kan takket være det norske markedet vise til solid vekst også i det viktige fjerde kvartalet.

XXL-sjef Pål Wibe Vis mer byoutline Tore Meek

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

Omsetning i fjerde kvartal landet på 2,57 milliarder kroner, noe som tilsvarer en vekst på 10,9 prosent fra året før.

Sportskjeden landet et driftsresultat på 327 millioner kroner, opp fra negative 209 millioner til samme tid i 2019.

– Norge er vårt største og viktigste marked, og i det fjerde kvartalet var det norske markedet enn ordentlig hjemmeseier. Omsetningen økte med 20 prosent sammenlignet med fjerde kvartal året før, og vi øker vår markedsandel, sier XXL-sjef Pål Wibe.

På forhånd var det ventet at XXL ville omsette for 2,65 milliarder kroner i fjerde kvartal, ifølge estimater Bloomberg har hentet inn fra 11 meglerhus.

Driftsresultatet (ebitda) var ventet å lande på 284,2 millioner kroner, og det justerte resultatet etter skatt på 53,3 millioner kroner.

Les også Hundrevis av butikker stenges ned på Østlandet

God start på 2021

XXL har takket være gode vinterforhold i Norden fått en fin start på 2021, rapporterer selskapet.

Det innebærer en topplinjevekst på 50 prosent til rundt 900 millioner kroner i januar, hvor spesielt netthandelveksten skiller seg ut.

Samtidig ble likevel selskapet påvirket av nedstenging fra myndighetene i Norge og Østerrike.

– De siste månedene har vært en berg-og-dalbane med butikker stengt i både Norge og Østerrike, men heldigvis har vi klart å se muligheter i krisen. Vi har overbevist flere til å handle på nett, trygt og enkelt, sier Wibe.

Norge «redder» konsernet

For selv om det norske markedet hadde solid vekst på 20 prosent, var ikke det tilfellet i de andre markedene sportsgiganten operer i.

Det svenske markedet kunne også vise til fin topplinjevekst på 7,8 prosent, men det finske markedet gikk tilbake et par prosent fra 2019, og i Østerrike økte man salget med 2,1 prosent.

Så langt har selskapet signert leiekontrakter for to nye varehus i 2021, en i Østerrike og en i Sverige.

Samtidig skriver XXL i rapporten at man, som tidligere nevnt, jobber med å nedskalere flere varehus i størrelse, uten å spesifisere hvor mange dette gjelder.

Ser man på helårsresultatene endte topplinjen på 10,4 milliarder kroner, som er en økning på mer enn 1,4 milliarder kroner fra 2019.

Selskapet snudde også et underskudd i 2019 på 290 millioner til et overskudd på 126 millioner kroner i 2020.

Ny Norgessjef

Av større hendelser for kjeden den siste tiden er XXL i Norge får ny sjef når Stine Trygg-Hauger tar over som etter at forgjenger André Sørensen trakk seg i høst.

Hun kommer som leder for Clas Ohlson i Norge.

– Jeg har alltid vært fan av XXL. Det er to steder jeg kjøper julegaver, og det er XXL og Clas Ohlson, sier Trygg-Hauger til E24.

Hun blir en del av konsernledelsen og starter i den nye jobben senest 1. juni.