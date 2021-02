Oppgang på Oslo Børs - oljeprisen over 60 dollar

Rec Silicon stiger kraftig etter at Kjell Inge Røkke ble foreslått som ny styreleder, mens Hovedindeksen følger Asia-børsene oppover.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 3 timer siden

Hovedindeksen på Oslo Børs steg fra start mandag. Oppgangen er noe dempet til 0,22 prosent i 12-tiden.

Rec Silicon har vært høyt omsatt fra start, og er mest omsatt rundt lunsjtider. Aksjen stiger 11,46 prosent.

Denne helgen kom det frem at Aker Horizons foreslår at Kjell Inge Røkke kommer inn som styreleder i selskapet.

Røkke-kontrollerte Aker eier gjennom Aker Horizons 24,7 prosent av aksjene i Rec Silicon.

Dropper Entra-bud

Nest mest omsatt er Entra-aksjen, som faller 0,42 prosent.

Før børsåpning meldte svenske Castellum at de trekker budet sitt på selskapet. Årsaken er at de ikke fikk aksepten som var nødvendig.

Også svenske Samhällsbyggnadsbolaget har lagt inn bud på Entra, men Folketrygdfondet har tidligere opplyst at de ikke kommer til å godta noen av budene på Entra slik de ser ut nå.

Blant de mest omsatte selskapene finner vi også Nel (ned 0,09 prosent), Aker BP (ned 1,52 prosent), Nordic Semiconductor (opp 3,80 prosent) og Mowi (ned 0,18 prosent).

Det er en rolig dag på resultatfronten for de norske børsselskapene, men temperaturen tar seg opp senere i uken når både Sats, Yara, Kongsberg Gruppen og Hydro står for tur. Også Entra leverer sine tall denne uken.

Oljeprisen over 60 dollar

Utslagene på Børsen følger en god start på uken for de asiatiske børsene, som klatret i morgentimene. Tokyo-børsen steg mer enn to prosent.

Det var også oppgang på de amerikanske indeksene på Wall Street før helgen, der S&P 500 avsluttet uken opp 0,39 prosent.

I løpet av mandagen har også oljeprisen (Brent spot) løftet seg. Tidlig på morgenen bikket prisen 60 dollar fatet for første gang siden januar i fjor. I 12-tiden handles et fat nordsjøolje for 60,14 dollar, opp 0,97 prosent for dagen.

Publisert: Publisert: 8. februar 2021 09:03 Oppdatert: 8. februar 2021 12:27