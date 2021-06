Equinors børsverdi har passert 600 milliarder

Equinor er blant vinnerne på Oslo Børs i år, med en oppgang på over 30 prosent. Nå er børsverdien også over 600 milliarder kroner igjen.

I aprik var Equinors konsernsjef Anders Opedal på besøk på Troll A-plattformen. Nå kan han glede seg over at både gass- og oljeprisen har steget, og det bidrar til å løfte Equinors børsverdi over 600 milliarder. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Equinor ser ut til å ha lagt de verste konsekvensene av coronakrisen bak seg. Denne uken bikket selskapets børsverdi igjen over 600 milliarder kroner.

Onsdag passerte aksjekursen 190 kroner for første gang siden mai 2019, og det løftet Equinors markedsverdi til om lag 619 milliarder kroner.

Det 67 prosent statseide olje- og energiselskapet er verdt mer enn det dobbelte av landets nest største børsnoterte selskap, DNB, og fem ganger mer enn Norsk Hydro.

Nylig leverte også selskapet sine beste kvartalstall på syv år. Equinors justerte resultat ble på 5,47 milliarder dollar i første kvartal.

– Vi har en kjøpsanbefaling på aksjen, og det har vært basert på at vi har trodd på sterke oljepriser, sier analytiker Oddvar Bjørgan i Carnegie til E24.

– Det som kanskje er enda mer overraskende er at gassprisene i Europa også har steget betydelig, sier han.

Den siste tiden har oljeprisen gjort nye byks, og tirsdag passerte prisen 70 dollar fatet. Det skjer etter at oljeprisen var nede i under 20 dollar fatet på det verste under coronakrisen.

Gassprisen ved nederlandske TTF har den siste tiden vært oppe i rundt ni dollar per MMBtu, som er et høyere nivå enn vanlig. Det er i utgangspunktet positivt for Equinor, men negativt for gasskjøpere som Yara.

– Ikke et kortsiktig blaff

Noen av de grønne aksjene på Oslo Børs har falt den siste tiden, som Scatec og Nel. Oljeaksjer som Equinor og Aker BP har tatt seg betraktelig opp. Bjørgan tror imidlertid at den grønne bølgen innen finans demper oppgangen i oljen.

– Det er ingen tvil om at oljeprisen har gjort et comeback. Men oljeaksjene er holdt litt nede av ESG-bølgen, hvor mange forvaltningssystemer nærmest har ekskludert oljeaksjer, sier han.

– Hva tenker du om Equinor, kan aksjen stige mer?

– Ja, jeg tror heller den stiger mer enn at den faller. Det virker som om utsiktene for oljeprisen er veldig bra over flere år fremover. Jeg tror ikke det er et kortsiktig blaff.

Carnegie har inntil videre et kursmål på 200 kroner på Equinor.

Les også Equinor mer enn dobler resultatet: – Vårt beste kvartalsresultat siden 2014

Vedtok kjempeprosjekt i Brasil

Equinor har mange store investeringer fremfor seg. Tirsdag meldte selskapet at det setter i gang første fase av Bacalhau-utbyggingen i Brasil til 66 milliarder kroner.

Til sammenligning kostet første fase av det nye gigantfeltet Johan Sverdrup i Nordsjøen om lag 83 milliarder kroner.

Equinor har også også flere store fornybarinvesteringer på gang, som havvindprosjektet Dogger Bank til opp mot 100 milliarder kroner og etter hvert tre store havvindprosjekter i New York og to prosjekter i Polen.

Nå kan selskapet også glede seg over positiv børsutvikling, etter en periode med mange negative nyheter blant annet knyttet til branner og kostnadssprekker.