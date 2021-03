Norwegian fikk medhold i Irland: Dommeren overkjører fire kreditorer

Norwegian får godkjenning fra irsk dommer til å terminere kontraktene for 25 gjenværende fly med fire gjenstridige flykreditorer. Dermed kan flyselskapet legge frem en full plan om akkord mandag morgen.

Konsernsjef Jacob Schram (t.h.) og finansdirektør Geir Karlsen i Norwegian fikk fredag nyheten de hadde håpet på fra dommeren i Irland. Arkivbilde. Vis mer byoutline STIAN LYSBERG SOLUM

Syv minutter på overtid satte dommer Michael Quinn i gang med rettsmøtet på video fra Dublin fredag ettermiddag.

I forkant hadde han varslet at han ville komme med en beslutning på Norwegians begjæring om å terminere kontrakter for 36 fly – og det fikk de.

Dette er flyene som Norwegian selv ikke klarte å bli kvitt i forhandlinger med kreditorene. Underveis har Norwegian blitt enige med flere av dem.

Så sent som tirsdag denne uken ble det bekreftet at Norwegian hadde kommet til enighet med ICBC (Industrial and Commercial Bank of China). Dermed ble de kvitt 10 av de 36 flyene.

Til slutt sto det igjen fire finansielle kreditorer som har garantert for leasingkontrakter på totalt 25 fly.

Firkløveret har hittil ikke vært villig til å avslutte garantiavtalene frivillig og ta tapene det innebærer. Men nå har den irske dommeren gitt Norwegian tillatelse til å terminere kontraktene mot deres vilje.

Norwegian søkte i november og desember om konkursbeskyttelse i Irland og Norge. Dermed gikk selskapets kamp for å overleve inn i rettssalene, som kan ende med en rettslig sanksjonert restrukturering eller konkurs og likvidering.

Mener Norwegian tok for hardt i

Kreditorene det er snakk om er:

Amerikanske Bank of Utah – 8 fly

Citibank – 6 fly

Franske Crédit Agricole – 9 fly

PK Airfinance – 2 fly

Dommeren gjorde det klart at han terminerer alle garantier og leasingkontrakter knyttet til disse flyene.

– Jeg har konkludert med at domstolen skal godkjenne termineringen, sa Quinn i gjennomgangen sin.

Flyene det er snakk om er alle i kortdistanseflåten til Norwegian, altså Boeing 737 i ulike varianter.

Stephen Walsh, advokaten som representerer Citi og Bank of Utah, argumenterte tirsdag for at han og klientene hadde fått altfor lite informasjon av Norwegian til å kunne gjøre en vurdering av saken.

Han argumenterte også for at Norwegian vil kvitte seg med flere fly enn nødvendig, fordi de gjerne skulle ønske seg det – men at lovverket i Irland ikke åpner for dette. Dette var altså dommeren ikke enig i.

Dommeren Michael Quinn i Irland avgjør Norwegians skjebne. Vis mer byoutline Collins / ©Collins Photo Agency

Klart for akkordplan

Beslutningen fjerner det siste store hinderet før Norwegian kan legge frem et endelig forslag til redningsplan, et såkalt «scheme of arrangement», til kreditorene.

Denne planen vil trolig også bli offentlig kjent gjennom en børsmelding mandag morgen.

Alle kreditorene får tilsendt planen med hva den betyr for akkurat dem. Slik at kreditorene deretter kan stemme over planen.

Alt tyder på at Norwegian har sikret seg et flertall blant leasingselskapene. De utgjør den største gruppen av kreditorer.

Under den irske lovgivningen for konkursbeskyttelse er det nok med flertall i én kreditorgruppe.

Hvis én kreditorgruppe sier ja, må dommeren deretter bare sikre en ting: At absolutt ingen kreditorer kommer dårligere ut av planen enn de ville gjort ved en konkurs.

Domsslutningen på fredag innebærer at Norwegians sjanser for å komme seg levende ut av prosessen i Irland har økt kraftig.

Take off i slutten av april

Det er imidlertid nok at snubletråder fortsatt. Selv om dommeren gir sin endelige godkjennelse i en egen «confirmation hearing» om en uke fra nå, kan kreditorer fortsatt anke.

Og friske penger fra nye investorer og staten er fortsatt ikke inne. Norwegian har såkalte indikasjoner på sterk interesse, men ingen signerte kjøpsavtaler.

Men om alt går bra, så får Norwegian en betinget tillatelse av dommeren til å forlate Irland i midten av april. Og en endelig takeoff fra Dublin vil skje når 4,5 milliarder kroner står på konto i slutten av april.

Norwegian kvitter seg med alle Boeing Max flyene de hadde i flåten sin. Vis mer byoutline Paal Audestad

Vil kutte til en Max-fri flåte på 53 fly

Norwegian varslet tidligere i år at selskapet har besluttet å legge ned hele langdistansevirksomheten.

Selskapet har klart å komme til enighet med eierne av Dreamliner-langdistanseflyene, slik at de 34 flyene ikke var en del av begjæringen som ble avgjort fredag.

Norwegian har i tillegg varslet at de omtrent skal halvere flåten av kortdistansefly ned til totalt 53 fly, hvorav 50 skal være i drift og 3 i reserve.

Dette blir en ren 737 NG-flåte (i Norwegians tilfellet 737–800-varianten), uten noen 737 Max-fly inntil videre, ifølge selskapets finansdirektør.

Reduksjonen av flåten er en sentral del av redningsplanen som Norwegian nå jobber med. Den innebærer i hovedtrekk at:

Flyselskapet skal redusere flåten til 53 fly

Det skal hentes inn fire til fem milliarder i frisk kapital

Den norske staten stiller med 1,5 milliarder i hybridkapital som en del av rammen på fire til fem milliarder

Den samlede gjelden (brutto) skal mer enn halveres til 20 milliarder

Selskapet skal droppe langdistanse og fokusere på Norge og viktige ruter mellom Norden og europeiske destinasjoner

